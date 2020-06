Anita y Laura Matamoros hace un tiempo que decidieron dejar a un lado los malos rollos y reconciliarse. A pesar de todas las polémicas que rodearon a la familia durante un tiempo, ahora el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y entre ellas vuelve a reinar la buena sintonía.

A pesar de que sabíamos desde hace unos meses que ya habían dado el paso de reconciliarse, no ha sido hasta ahora cuando las hemos vuelto a ver juntas después de muchos años sin mostrar su buen rollo en el mismo espacio. Hay que recordar que durante los meses del confinamiento, las hermanas se han visto e incluso han hecho recetas a través de directos en las redes sociales.

Ahora, en plena nueva normalidad, han decidido dar el paso de verse físicamente. Para ello, Anita Matamoros, que continúa en Madrid, se ha trasladado hasta la casa de Laura. Desde allí, han estado enseñando el planazo que han hecho: hacer gofres con arándanos. De esta forma, vuelve a unirles una receta de cocina.

La cocina ha vuelto a unir a Anita y Laura Matamoros

Haciendo gala de la buena sintonía que hay entre ellas, en sus Stories muestran lo bien que se llevan. Las hermanas se lo pasan a lo grande juntas. Anita ha podido ver, de esta forma, al que es su sobrina, Matías, que estaba en casa con su madre. Aunque ha sido una visita corta -Anita había quedado después con sus amigos y Laura se fue a practicar boxeo-, estos planes nos indican lo mucho que ha cambiado la relación entre ellas.

Han disfrutado de una merienda juntas

Aunque hace algún tiempo -mucho antes de que Laura Matamoros entrara en la casa de ‘GH VIP’, que provocó su salto a la fama- protagonizaron una imagen juntas, después de eso ha llovido mucho. Y es que durante unos años mantuvieron una relación muy tensa, pero ahora parece que las aguas se han calmado y que es tiempo de recuperar el tiempo perdido. Ahora podemos verlas juntas por primera vez tras su reconciliación en la cocina de la casa de Laura.

La relación de Diego Matamoros con Anita

Si la relación entre Laura y Anita es buena, y así lo demuestran ellas, la de Diego Matamoros con Anita no es todo lo buena que se podría esperar. De hecho al preguntarle a Diego por ella, él ha asegurado que «pues es mi hermana, pero de ella no voy hablar. No tengo relación. Tampoco tengo nada que decir y no quiero enturbiar nada». Estas eran sus escuetas palabras que ha utilizado Diego para definir y opinar sobre la pequeña del clan Matamoros.