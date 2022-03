La relación entre Lorena Gómez y René Ramos ha ido en viento en popa desde que conocimos su romance. La pareja, que fue «pillada» por primera vez en el año 2019 paseando por las calles de Madrid, podría estar pensando en ponerle el broche de oro a su relación dándose el ‘sí, quiero’. Después de dar el importante paso de convertirse en padres, ahora querrían oficializar su romance con una boda por todo lo alto. O eso es lo que nos dejan ver las últimas pistas que la cantante ha ido dejando a través de sus redes sociales. Durante el confinamiento de la pandemia provocada por el coronavirus, la pareja ya bromeaba con una pedida de mano. Pero ya saben eso que dicen de que «entre broma y broma, la verdad asoma».

Lorena Gómez ha ido a visitar vestidos de novia: ¿boda a la vista?

Tal y como hemos dicho anteriormente, la pareja sorprendía en plena pandemia al bromear públicamente con una posible boda. «Siento ganas de pedirle matrimonio a mi pareja, ¿me espero mejor a que acabe el confinamiento?», escribió el hermano de Sergio Ramos de forma anónima (aunque Lorena sí que sabía que era él). «¡Te como! Me da a mí que te va a decir que sí, ya sabes que le encantan esas sorpresas. Yo de ti no me esperaría», le respondía la artista. Sin embargo, puede que ese momento tan especial para la pareja se haya producido y ¡suenen campanas de boda!

Y es que la cantante ha compartido una publicación que ha sorprendido (y mucho) a todos sus seguidores. Lorena Gómez ha subido una fotografía en la que aparece ¡viendo vestidos de novia! «¡Uf, qué ganas!», ha escrito junto a un corazón. La artista estaba mirando los vestidos del diseñador Jordi Dalmau, un modisto especializado en el sector nupcial. «Nace como una marca joven, dinámica y rompedora del sector nupcial apostando por un toque de color en los clásicos vestidos blancos de novia», reza en la página web de la tienda. Lorena Gómez podría sorprendernos en su boda con un vestidazo. «La delicada elaboración artesanal y el cuidado diseño de cada una de sus creaciones, confiere un sello personal, único e intransferible, que cada vez más novias quieren lucir en su día más especial», continúan diciendo desde la firma.

Pilar Rubio también huyó de los vestidos clásicos de novia

Al bucear por la tienda online de la marca, sorprenden sus originales y modernos diseños que son ideales para las novias soñadoras que buscan huir de los vestidos clásicos de novia. Estos vestidos buscan acentuar la figura femenina de un manera sexy y atrevida. Sin lugar a dudas, lograría conseguir una imagen muy llamativa. Algo que también hizo su cuñada, Pilar Rubio, durante su boda con el futbolista, que optó por un diseño de Zuhair Murad. ¿Seguirá la misma tónica que su cuñada?