Aitana y Sebastián Yatra han viajado a Baqueira para disfrutar al máximo de tiempo junto al otro. Si bien han intentado pasar desapercibidos, su objetivo ha sido imposible. Algunos fans se han querido fotografiar con ellos, eso sí, nadie ha podido lograr una imagen de ellos juntos en la nieve, tan solo por separado. Hasta ahora. SEMANA te muestra en exclusiva la primera fotografía de ambos mientras hacían una parada técnica en la cafetería, donde este martes repusieron fuerzas, comieron algo y divisaron las vistas que tenían frente a ellos, un paisaje de cuento y que ha sido testigo de lo que está surgiendo entre ellos.

Intentando no llamar demasiado la atención y provistos todavía de la equipación, Aitana tan solo deja ver sus característicos ojos a los allí presentes. De hecho, ni siquiera se quita el casco. Una actitud diferente a la del artista colombiano, quien a pesar de tapar su cabello con una capucha de neopreno que le cubría frente al frío, mostraba su rostro. Minutos después de llegar, se sentía a salvo y parecía no tener miedo a ser visto e intentaba mostrar cierta naturalidad. Pensaban que nadie les miraba, pero esta revista te muestra una nueva foto de ellos que demuestra cómo se comportan cuando creen que no hay cámaras cerca.

Dos botellas de agua y un tentempié sirvieron a Sebastián Yatra y Aitana para recuperarse tras una jornada intensa. Una cafetería de Baqueira en la que los dos cantantes compartieron algunas confidencias, miraron su teléfono móvil y degustaron un plato rápido fue el enclave que ha servido para pillarles como cualquier pareja. Una escapada exprés que revela su último plan romántico fuera de Madrid. Estos exitosos jóvenes no dejan de viajar y compartir instantes especiales, ejemplo de ello, su periplo en Londres, el cual se produjo hace tan solo unas semanas. Eligieron Reino Unido para disfrutar de la Nochevieja fuera de sus países natales, plan en el que incluyeron a algunos amigos en común y que quisieron llevar a cabo con parte de su pandilla.

Esta vez ha sido diferente. Han optado por un viaje en solitario en el que Sebastián Yatra y Aitana están paladeando el tiempo solos, sin satélites ni apenas curiosos a su alrededor. Ambos deportistas y amantes de la naturaleza, han encontrado el viaje perfecto para ellos, del cual SEMANA te ofrece una fotografía nunca vista hasta ahora. Ambos tenían el corazón libre, pero una profesión compartida y una amistad que se ha convertido en algo muy especial que para ellos ha servido para que den un paso al frente.

Esta escapada ha servido a ambos de desconexión y para recargar pilas cuando toque volver al trabajo. Aunque tratan de buscar huecos en sus respectivas agendas y organizar citas para verse, este viaje sin duda marca un antes y un después en su historia. Los jóvenes han intentado disfrutar esquiando, pero también descansando tras jornadas muy intensas en la nieve, en las que las temperaturas eran muy bajas y necesitaban resguardarse del frío. La imagen que SEMANA te muestra ahora es una buena prueba de su escapada a Baqueira, viaje del que no habían querido dar pistas los protagonistas en sus redes sociales.