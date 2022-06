Las últimas imágenes que Sergio Ramos y Pilar Rubio han publicado en una piscina muy singular les sitúan en México. La pareja está celebrando por todo lo alto su tercer aniversario y, aunque no han compartido la ubicación exacta, no han podido evitar que se filtre su ubicación. Si bien durante el día se relajan y conocen el país en el que están, México, por la noche duermen en un hotelazo que no cualquiera se puede permitir y es que cuesta la friolera de 1200 euros la noche. Se alojan en Las Ventanas al Paraíso, en Rosewood Resort, un complejo en San José del Cabo en el que cuentan con numerosos servicios. Piscinas, cinco restaurantes, spa completo, un gimnasio, una sauna y acceso directo a la playa son solo algunos de los privilegios de los que podrán gozar durante su estancia.

Las habitaciones son especialmente amplias, están integradas con la naturaleza y en ellas tienen espacio más que de sobra, algo que también les acompaña en su día a día. Este hotel está situado en la península de Baja California y se caracteriza por tener playas paradisíacas, donde pueden celebrar por todo lo alto lo bien que marcha su relación sentimental. Desde que hace tres años se dieron el ‘sí, quiero’ siempre suelen viajar por estas fechas, una escapada romántica de la que suelen compartir momentos muy concretos. Pilar Rubio y Sergio Ramos se hospedan en una villa en la que cuentan con una cama de matrimonio grande, un cuarto de baño con bañera de hidromasaje, en el que disponen de servicio de habitaciones las 24 horas y donde, además, se pueden dar masajes en la propia habitación. Vanitatis les ha localizado y encontrado este hotel que te mostramos a continuación.