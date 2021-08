Pilar Rubio ejercita sus glúteos en su nueva piscina de París y las redes arden

Pilar Rubio ya ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a París sin echar la mirada atrás y es que sabe que en su nuevo hogar podrá disfrutar de los placeres de la vida tal y como ella los entiende y así lo ha demostrado con un vídeo que está causando furor no solo entre los españoles, ahora también entre los franceses ante la nueva WAG del Paris Saint Germain. La mujer de Sergio Ramos ya ha recorrido las calles de la que será su nueva ciudad, pero lo que más ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores es cómo pasa las horas en su nueva casa, aunque más bien en lo que hace en la impresionante piscina en la que la colaboradora de ‘El Hormiguero’ continúa su rutina de ejercicios al más puro estilo ‘aquagym’ para tonificar sus músculos.

Pilar Rubio no vive ajena a la ola de calor que asola nuestro país y también el país vecino y por ello ha entendido la necesidad de refrescarse, aunque sin olvidarse de su estricta rutina de ejercicios con la que ha logrado ser dueña de un cuerpo escultural por el que no parece que ha pasado cuatro embarazos. La presentadora ha presumido no solo de piscina, de cuerpazo con un ajustado bañador rojo o de nueva vida, sino también de ser conocedora de los ejercicios ideales para practicar en el agua este verano para poder tener el cuerpo fibroso y el trasero más respingón. “Entrenamiento aprovechando la resistencia del agua. 3 x 1: entreno, tomo el sol y me refresco”, escribe Pilar Rubio no solo para dar envidia, sino también para dar ideas a sus seguidores si quieren remodelar su figura en verano desde la piscina.

El vídeo de Pilar Rubio haciendo ejercicio en la piscina ha tenido infinidad de repercusiones en las redes sociales. Están los que han aprovechado para piropear su figura, los que han tomado nota de sus consejos, los que han querido aprovechar la ocasión para ver detalles de la nueva casa en la que vive la familia en París y, por supuesto, también los que critican a la protagonista por su ocurrencia. Son muchos los que subrayan que no son tan afortunados como ella de tener una mansión con piscina a su disposición para hacer su rutina de ejercicios. Eso sí, lo de Pilar Rubio es tan solo una idea, allá cada uno si quiere llevarla a cabo o puede adaptarla a sus propias necesidades.