9 ¿Cuál es el sexo del bebé?

La pareja ya conoce el sexo del bebé, y a pesar de que todavía ellos no han querido decir qué están esperando, hace unas semanas el futbolista compartió varias fotografías y escribió lo siguiente: «“A la vida… buen humor, alegría y amor. Life with humour, joy and love is always better. @pilarrubio_oficial #FamilyFirst #Julieta #SergioJr”, escribió.