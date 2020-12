La Fiscalía de Madrid ha decidido recurrir la puesta en libertad del bailarín y pide su ingreso inmediato en prisión provisional.

Malas noticias para Rafael Amargo. La Fiscalía de Madrid ha decidido recurrir la puesta en libertad del bailarín, otorgada por la juez el pasado 3 de diciembre, y pide su ingreso inmediato en prisión provisional. El granadino, de 45 años, fue puesto en libertad hace dos semanas tras prestar declaración en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y después de pasar tres días en los calabozos acusado de supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal. Minutos después de recuperar su libertad defendía su inocencia ante los medios de comunicación: «Mi casa es una casa donde hay mucha alegría, donde hay muchos artistas y donde se reúne gente. ¿Yo? ¿Qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar».

El fiscal pide que se revoque el auto de libertad provisional de Rafael Amargo

Ahora, la Fiscalía ha decidido recurrir con una apelación a la Audiencia Provincial la libertad provisional de Rafael así como de los otros tres acusados en la ‘Operación Córax’. En su escrito, el fiscal pide que se revoque el auto de libertad provisional de Rafael Amargo «en el sentido de acordar en su lugar la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza» por los delitos que se le imputan.

Según explica El Ministerio Público en un comunicado, hay «bastantes indicios acreditados» de que los encausados cometieron los delitos por los que están siendo investigados y que está probado que se dedicaban de manera «permanente» y «de común acuerdo» a la venta y distribución de diversas drogas en el distrito de Centro de Madrid. Además, considera que adquirían estupefacientes «para luego repartirlas entre ellos y venderlas a terceros».

Cuando registraron el domicilio de Rafael Amargo y de los otros acusados, la policía encontró importantes alijos de droga, así como material para dosificar y distribuir estupefacientes. En total se hallaron 60 gramos de metanfetamina, 20 gramos de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, una bolsita de 2CB, dos botes de GHB (éxtasis líquido) y 6.000 euros en efectivo.

El bailarín se entera de que podría entrar en la cárcel por televisión

Curiosamente, el artista ha sabido de este inesperado giro en el caso a través de la televisión. Ha sido durante la emisión de ‘Espejo Público’, de Antena 3, cuando Amargo ha tenido conocimiento de la petición del fiscal.

Uno de los argumentos que recoge el Ministerio Fiscal para solicitar el ingreso inmediato de Rafael Amargo en prisión es la grabación de una conversación con un tercero con quien “parece estar negociando la compra de un kilogramo de metanfetamina hablando de precios, cantidades y calidades diciendo que es para un productor de teatro”. Las grabaciones, que se han filtrado y ha emitido el programa ‘Expediente Marlasca’ de La Sexta, fueron grabadas por agentes de la policía. En ellas se puede escuchar cómo el andaluz está dispuesto a pagar hasta 13.000 euros por un kilo de metanfetamina. Al parecer, planeaba incluso abrir un local para almacenar droga. La Policía tuvo acceso a esta información tras intervenir los teléfonos de Amargo, su productor y su mujer, según ha informado este martes el espacio de ‘La Sexta’.

El escrito del fiscal recuerda que la metanfetamina, una droga altamente adictiva, produce efectos sobre el sistema nervioso y que «se considera jurisprudencialmente que existe notoria importancia a partir de los 30 gramos, por lo que la cantidad incautada excede notablemente del límite fijado».