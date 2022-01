Antonio David Flores y Olga Moreno confirmaron su separación hace aproximadamente tres meses. Tras 20 años juntos y una hija en común, tomaron caminos por separado, aunque de un modo particular. Siguieron conviviendo en la misma casa, eso sí, con continuos viajes desde Málaga a Madrid por parte de Antonio David. Ahora que se ha conocido que él ha iniciado una relación con Marta Riesco, se han comenzado a dar otros pasos, por lo que el divorcio está más cerca. En este momento se está redactando un borrador en el que se recogen algunas peticiones por parte de Olga Moreno. «Ella ha pedido que se le garantice no ser responsable de ningún delito. El abogado está redactando un documento previo al divorcio», ha dicho Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’.

Olga Moreno, además, ha dejado claro que quiere que su relación con David Flores continúe como hasta ahora. Cabe señalar que el hijo de Antonio David ha elegido vivir con ella después de que la pareja decidiera poner punto y final a su relación, pues ambos se adoran. Ninguno de ellos quiere renunciar a estar con el otro y todo apunta que harán todo lo posible porque así sea, pero ¿dónde fijará su residencia a partir de ahora Antonio David?, ¿quién residirá de manera definitiva en el piso que hasta ahora compartían? Fueron justo unas fotografías de Marta Riesco y Antonio David en la misma casa las que hicieron saltar todas las alarmas y las que confirmaron que estaban viviendo juntos. De momento, Olga Moreno apenas ha roto su silencio. Tan solo para defender a Rocío Flores, quien completamente destrozada dio la cara frente a la audiencia, y para contar que ella no era conocedora del romance de Marta y Antonio David. «Estoy sobrellevando todo (…) Ella no sabía nada. Yo tampoco sabía nada, intuía cosas», dijo en una llamada telefónica que copó titulares. Olga Moreno está intentando volcarse en su familia, en especial, en sus hermanas y en sus padres, quienes no la sueltan de la mano, a pesar de la distancia.

Mientras tanto todas las miradas se posan ahora en la nueva pareja, que de nuevo ha llamado la atención de los espectadores por el zasca que en pleno directo le ha dedicado el presentador a su compañera, Marta Riesco. El presentador «lamenta darle la razón a algunos compañeros que vienen hablando de lo que se va diciendo por los pasillos. Y de lo que algún protagonista dice por los pasillos. A ese protagonista le digo o le recomiendo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que casi que se pasa o se corra un tupido velo. Y yo le digo a Marta que es mejor que lo cuentes y lo cuentes todo a que lo cuentes por los pasillos porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos». Al comunicador no parece convencerle la actitud de Marta fuera de cámaras, por lo que ha lanzado una pregunta: «¿Entonces a qué jugamos? ¿A no hacer la bola más grande o a cada vez hacerla más grande? Lo digo para situarme yo y saber lo que puedo o no puedo contar».