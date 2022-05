Olga Moreno está pasando unos días en Madrid por trabajo. Hace apenas unos días la veíamos en el plató de una de las galas de ‘Supervivientes’ y aprovechando que tenía que venir a la capital española, ya se ha quedado unos días más. Y los está disfrutando al máximo, ya que está quedando con grandes amigos. Algunos de ellos han sido otros famosos, con los que guarda una gran amistad desde su paso por la edición anterior de ‘Supervivientes’, un reality que le cambió la vida de manera radical.

La sevillana queda con amigos de ‘Supervivientes’ en Madrid

La que fuera pareja de Antonio David Flores ha quedado con Omar Sánchez, que precisamente se encuentra en Madrid también, y con Marta López, que vive en la capital española. Han coincidido unos días y no han dudado en reservar en un restaurante para disfrutar de una cena de lo más animada. Como buenos ‘influencers’ que son todos, han compartido imágenes de esta quedada.

«Pues nada, aquí me he reencontrado con una persona a la que le robé un par de amigos», dice Omar en un vídeo en el que aparece junto a Olga Moreno. Esta no duda en bromear: «Bueno, que sepáis que ahora somos pareja. Para que lo sepáis todos. Nos hemos enamorado», dice antes de que Marta López entre en escena.

Una cena que supone el reencuentro más esperado

«Mentira», dice esta última. «Las dos mejores aquí están», continúa diciendo la expareja de Anabel Pantoja mientras Olga y Marta lo besan. «Corazón mío, cosa bonita, guapa. Que viva ‘Supervivientes 2021’, que ahí sí que lo pasamos mal. Salud», terminan diciendo a modo de despedida. Ya después no sabemos cómo ha acabado la quedada de amigos, pero lo que está claro es que se han puesto al día de todo lo que ha ocurrido en sus respectivas vidas en el último año.

Estamos seguros de que Olga y Omar han hablado del último enfrentamiento que esta tuvo con Alexia Rivas, que es muy amiga del canario. La ex de Antonio David Flores hizo su entrada al plató de ‘Supervivientes’, donde defenderá a su amiga Ana Luque por la puerta grande, aunque su debut como colaboradora estuvo accidentada debido al fuerte cruce de reproches que ha tenido con Alexia.

Un enfrentamiento por ¿su amistad?

Este se producía durante la emisión del espacio en MiTelePlus y la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ le echaba en cara a la ex de Antonio David Flores todas las veces que esta llegó a mentir en la isla. Todo ocurría durante una conversación entre Marta López y Alexia Rivas en la que Ion Aramendi preguntaba que si ya eran amigas. «Somos compañeras«, respondía la periodista, mientras que la colaboradora de ‘Sálvame’ indicaba que se llevaba bien con ella. Ante esto, Olga Moreno se metía en la conversación para dar un apunte: «Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella, que creía que era amiga mía…». Una declaración que la que fuera reportera de ‘Socialité’ corría a desmentir y dejaba claro que nunca llegaron a ser amigas. «Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga», decía la joven ante la sorpresa de la sevillana. «Eso son las invenciones que tú dices…», se defendía.