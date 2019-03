No es casualidad que muchos sostengan que Pedro Almodóvar es el director de cine español más exitoso y con más lustre. Basta con ver la cantidad de rostros conocidos que ha arrastrado en la presentación, en Madrid, de su nueva película, ‘Dolor y Gloria’, un film que tiene un punto autobiográfico muy interesante. El manchego cuenta para el film con dos de los actores españoles más internacionales: Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Ambos guardan una conexión muy particular a la par que extraña dentro de la cinta. Y es que no comparten plano en ningún momento pese a ser dos de los personajes principales. Una anécdota que la propia Penélope ha confesado ante los medios, asegurando que se ha quedado con ganas de trabajar codo a codo con el malagueño: “En esta película no hemos conseguido tener una escena juntos, ni tan solo una mirada o una palabra”.

Penélope Cruz también ha comentado la responsabilidad de meterse en la piel de la madre de Pedro Almodóvar dentro de la película: “Es una responsabilidad grande, pero lo he vivido con mucha ilusión porque la conocí, pasé momentos intensos con ella. Tenía una especie de trauma cuando Pedro le contó que dejaba su trabajo en la telefónica y que se dedicaba al cine, me lo contaba con lágrimas en los ojos cómo su hijo consiguió cumplir su sueño y se me quedó grabado en el corazón, así que vivo el papel con mucha ilusión”, comenta la de Alcobendas.

El tándem Cruz-Almodóvar lleva décadas siendo uno de los baluartes del cine patrio e incluso traspasa fronteras. Que se lo digan a las actrices de Hollywood. ¿Cómo se lleva ser chica Almodóvar? Penélope Cruz lo tiene claro: “Todas las que he conocido en Los Ángeles me preguntan cómo es trabajar con Pedro porque quieren y yo les digo que aprender español”, sentencia.