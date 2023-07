Pedro Sánchez sorprende en 'En la Pija y la Quinqui': "Tengo muy buena relación con Jorge Javier"

Pedro Sánchez tuvo en el pasado cierto contacto con 'Sálvame' y como consecuencia también con Jorge Javier Vázquez. Una anécdota que ha recordado en su visita al pódcast de 'La Pija y la Quinqui', donde ha intentado que la parte más joven de la sociedad conozca otro lado de cara las elecciones generales del próximo 23 de julio. Tras tratar diferentes asuntos, el presidente del Gobierno ha hablado sobre Jorge Javier, quien se dio de baja hace dos meses y a quien no hemos vuelto a ver en televisión. SEMANA revelaba hace unos días que había viajado junto a su ex a Creta, donde pudo desconectar y que solo cogía las llamadas a su círculo más íntimo ¿incluido a Pedro Sánchez?

El político primero echaba la vista atrás para contar cómo vivió su famosa llamada al ya desaparecido programa 'Sálvame' en el año 2014. Entonces, su gesto revolucionó las redes sociales, pues pocos esperaban que algo así pudiera suceder. "Hago la llamada, que era por lo del Toro de la Vega, y de repente mi mujer me llama, que estaba trabajando en su oficina, y me pregunta '¿Qué has hecho? Tienes a todo el mundo revolucionado", ha explicado Pedro Sánchez. "Yo no sabía que estaba en directo", ha añadido, recordando lo sucedido en aquel momento.

Aunque no se arrepiente en absoluto de lo sucedido, reconoce que su intervención telefónica generó mucho ruido dentro y fuera de redes sociales, ya que no se estaba del todo acostumbrado a hacerlo en programas de esta índole. "Se creó una polémica y un debate sobre si los políticos debíamos ir. Era una época en la que se demandaba por parte de la gente y los medios de comunicación conocer el lado más personal de los políticos. Y yo entré de esa manera", apunta.Sin embargo, esta no fue la única llamada que se produjo entre ellos. Ya en el ámbito privado Pedro Sánchez, 10 años después, le telefoneó tras confirmarse que 'Sálvame' echaba el cierre definitivo. Entonces, se intercambiaron un mensaje de WhatsApp, se llamaron y se emplazaron a tomar un café para así conocerse personalmente.

Jorge Javier lleva de baja médica desde el 17 de mayo, pero ha seguido en contacto con parte de su entorno. El propio Jesús Vázquez lo confesaba hace tan solo unos días en SEMANA, donde explicó que hablaba con él, a pesar de estar desaparecido para el resto de la gente. Pedro Sánchez, al igual que el presentador, ha reconocido tener muy buena sintonía con el catalán, de quien ha hablado a las mil maravillas. "Yo tengo muy buena relación con Jorge Javier desde entonces. Me parece un tipo estupendo. Además de lo que hace, es un tío muy inteligente, tiene mucho criterio. Ojalá vuelva a la televisión. Es un tipo que comunica muy bien y lo hace muy bien", ha deslizado.