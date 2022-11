Pedro Piqueras desde hace décadas se cuela en millones de hogares. El periodista es quien cuenta por las noches en Informativos Telecinco todo lo que debemos saber de la actualidad, noticias buenas y malas, información que descubrimos a través de su voz y rostro en pleno directo. Tiene muchos seguidores y ha enseñado a muchos compañeros todo lo que sabe de su profesión, pero pocos sabían que por sus clases habían pasado alumnos como la Reina Letizia.

Ha sido él mismo el encargado de contar qué le unió a la esposa de Felipe VI y mojarse sobre cuál es su opinión de ella ahora como reina y antes como periodista. Solo tiene buenas palabras hacia ella, pero Piqueras destaca tanto la voluntad como la motivación que le acompañaba, dos aspectos que hacían a Letizia despuntar sobre el resto. «Con Letizia Ortiz no me llevo porque no la veo. Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Letizia, de aquel momento tengo la mejor impresión. Ahora no tengo, es reina y procuro no hablar de ello», explica el comunicador en ‘Buenismo bien’, espacio radiofónico de la SER. Aunque es poco dado a dar entrevistas, en esta ocasión ha hecho una excepción.

No fue la última vez que Pedro Piqueras coincidió con ella. El presentador de televisión le siguió la pista y tras reencontrarse con ella de nuevo le hizo saber lo bien que estaba gestionando su carrera. Él, por su parte, está súper convencido de que si hubiera seguido trabajando en los medios de comunicación hubiera triunfado y es que hace casi 20 años ya lo hacía en Televisión Española, donde formaba parte del plantel de presentadores y donde ya era de sus caras más conocidas. «La vi en un restaurante y estaba sola, había llegado la primera, para que veáis como es, no llega nunca la última. Y le dije lo bien que lo estaba haciendo. Y cuando estuvo en TVE la verdad es que era una magnífica profesional. Si ella hubiese seguido siendo periodista, hubiese sido insustituible. Esa es la verdad. Como reina lo tiene más fácil, porque es ella sola y no tiene competencia», apunta Piqueras.

Pedro Piqueras, además, ha revelado que tiene una excelente relación con otros compañeros de profesión como Matías Prats o Vicente Vallés, quienes trabajan en otras cadenas, pero a quienes admira profesionalmente. «Es un tipo genial, me llevo muy bien con él. Nos llevamos muy bien todos los que estamos en el rollito este. Con Vicente Vallés me llevo también muy bien», ha confesado Piqueras sobre otros comunicadores de éxito de la pequeña pantalla.