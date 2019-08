Paz Padilla saca los colores a su hija al compartir su foto más comprometida

Ya sabemos lo orgullosa que está Paz Padilla de su hija Anna Ferrer Padilla. Son muchas las veces que la presentadora ha utilizado las redes sociales para dedicar mensajes bonitos a su única hija, y el fin de la etapa más importante de su vida, no iba a ser menos. Y es que acaba de terminar su grado en Economía y madre e hija no pueden estar más felices.

Paz Padilla siempre se ha mostrado muy orgullosa de su hija

Sin embargo, ahora empieza la época de dudas. Anna Ferrer aseguraba a través de sus redes sociales antes de empezar sus vacaciones de verano que prefería que nadie le preguntara qué iba a hacer ahora, porque no lo tiene nada claro. La joven tiene pensadas varias cosas, pero no ha concretado nada y mucho menos ha querido compartirlo todavía con sus seguidores.

Una etapa universitaria increíble que ha terminado como acaba para el resto de estudiantes: con la foto de la orla. Muchos no quedamos satisfechos con el resultado de esta foto, que no suele gustar a muchos, por lo que compartirla en las redes sociales no es una opción.

Su madre ha compartido la foto de su orla

Pues bien, su madre ha querido compartir cómo ha quedado la foto de su hija y ha vuelto a mandarle un bonito mensaje: «No puede ser más bonita @annafpadilla!!!!! Te quiero con toda mi alma!!!! Gracias por darme tanto, mi ángel», escribía la presentadora de televisión con emoción.

La joven no ha dudado en contestarle a través de este mismo medio: «Sin ti nada habría sido posible… gracias por apoyarme, animarme y estar siempre ahí ❤️ Te quiero más que a mi vida ya lo sabesssssssss», le contestaba agradecida. Han sido tantos los mensajes y felicitaciones que ha recibido que se ha visto obligada a contestar a los seguidores: «Jo muchas gracias a todos 😍😍😍😍».

Anna Ferrer, agradecida a su madre

La joven era la encargada de mostrar cómo había vivido el día de su graduación a través de su cuenta de YouTube. «Gracias por haberme acompañado en una de las etapas más bonitas de mi vida. Ha sido un placer compartirla con vosotros. A mi familia, amigos, compañeros de clase, y a vosotros, mi segunda familia. Me habéis dado ánimos, me habéis consolado y apoyado en todo este camino. La felicidad compartida vale más, así que gracias por dejarme ser tan feliz que no me quede otra que contagiaros ❤️».

Nos dejó ver la ceremonia de su graduación

No es la primera vez que la presentadora de televisión saca los colores a su hija. Como dos buenas ‘influencers’ siempre están con el móvil en la mano, grabando todo lo que les ocurre en su día a día. Esto ha permitido grabar momentos impresionantes, pero otros que normalmente se quedan en el carrete de su móvil.

Paz no dudó en compartir uno de esos vídeos que Anna Ferrer hubiera preferido que nunca hubiese visto la luz, pero su madre se atrevió a dar el paso. «Cuando te crees que tu hija y tu sois dos gotas de agua @annafpadilla y eres el monstruo del lago Ness», escribía la presentadora.

La presentadora ha compartido vídeos que a Anna no les han gustado

«Mamá por dios eso de cuando es jajajajajajaja de hace años no?», contestaba su hija con sorpresa por haber hecho público este vídeo. Pero madre e hija se llevan tan bien que no se guardan rencor por este tipo de cosas. De hecho, mantienen una relación estupenda y no dudan en hacerlo público siempre.

Madre e hija mantienen una relación estupenda

Viajan juntas y hacen planes constantemente

Paz se lleva muy bien con el novio de su hija