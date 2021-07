Actriz, presentadora y empresaria. Paz Padilla ha demostrado ser una mujer todoterreno que se atreve con todo. Además del mundo de la televisión, la gaditana también cuenta con su propia firma ‘No Ni Ná’ que lidera junto a su hija, Anna Ferrer. Muy ilusionada con este proyecto ha mostrado a sus fieles seguidores, más de dos millones, algunos de sus nuevos bolsos. La respuesta ha sido inmediata, eso sí, ha llegado junto a un sinfín de críticas por los elevados precios.

La presentadora de ‘Sálvame’ ha ejercido como la mejor modelo y ha posado con sus bolsos. Además, defendía este artículo como artesanal y hecho a mano en Ubrique y que está confeccionado con seda salvaje de la India. Aunque los bolsos han gustado, y mucho, los comentarios de sus seguidores han supuesto un auténtico aluvión. «Muy caros, no está al alcance de todos», afirmaba una fan. «Muy bonito! Pero por ese precio me voy un finde a Venecia», bromeaba otra. «Me parece una vergüenza que tú que siempre hablas de tus orígenes humildes, hayas hecho una colección de bolsos a estos precios», es otro de los comentarios que han dejado.

Por supuesto, muchos se han lamentado de que los precios sean tan elevados. «Son preciosos. Pero por desgracia al alcance de muy pocos. ¿Por qué no hacéis una colección asequible para todas aunque no sean de artesanía?». Todos los bolsos superan los 100 euros, algunos incluso llegan a los 225. Eso sí, entre todos los detractores, también ha contado con algún defensor que ha subrayado que se trata de un trabajo artesanal: «Paz son preciosos y bonitos y lo que está hecho a mano hay que pagarlo».

Pide disculpas

Paz Padilla vuelve a estar de actualidad cuando hace tan solo unos días Risto Mejide la colocó en el foco de la noticia. Todo como consecuencia del estreno del nuevo programa ‘Todo es verdad’ donde la señalaban como una víctima de ciertas pseudociencias. Finalmente, la actriz se pronunció en redes realizando algunas aclaraciones. «Quiero pedir disculpas porque creo que no me expliqué bien o se me ha entendido mal. Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. A cómo interpretar las emociones y ayudar a entenderlas y sobre todo lo que a mí me ha ayudado, que es la meditación», aseguró en sus historias de Instagram.

«Estoy totalmente en contra de esa pseudociencia en las que hablan de curaciones milagrosas», recalcó. Abogaba porque ningún paciente abandone un tratamiento de quimioterapia ni de radioterapia: «De verdad que no. Yo lo que ha aprendido en este proceso es a entender las emociones, y a meditar… por eso recomiendo lo que a mí me ha ayudado». Esta aclaración llegaba después de que dijera la siguiente afirmación: «Mi amiga es biodescodificadora y es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones».