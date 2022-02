La marca textil ‘No ni ná’ nació del esfuerzo y la ilusión de Paz Padilla y su hija Anna Ferrer en el año 2019. Con la ayuda de artesanos, madre e hija crearon una firma que aunaba «tradición y humor» y empezaron a vender tanto a través de la web como en su tienda física, situada en Zahara de los Atunes (Cádiz). Sin embargo, este local no es tan rentable como en un principio imaginaban, menos aún si se tienen en cuenta las inundaciones que sufrieron a finales de diciembre. SEMANA ha podido saber que ambas han decidido que la tienda cierre temporalmente y solo abra en temporada alta o cuando haya vacaciones de por medio, por lo que solo estará abierta al público en días contados. La afluencia de gente allí es muy baja y, de hecho, hay poco más de 1000 personas censadas, lo que hace muy difícil que salgan los números si se tiene abierta todo el año.

Esta decisión, que muy pocos conocían, ha provocado que muchos posibles de clientes se desplacen hasta allí sin éxito, pues la tienda permanecía cerrada a cal y canto. Por ello, son varias las críticas que se pueden leer en redes sociales, ya que hay quien acudía a Zahara de los Atunes fuera de temporada para únicamente entrar en la tienda de Paz Padilla. Mientras tanto se esfuerzan en innovar, diseñar nuevas colecciones y procurar que la venta online sí sea positiva en el balance. Anna Ferrer está muy centrada en lo que está por venir, tanto es así que a su círculo le hace saber que esta profesión es la verdaderamente le hace feliz. Le permite ser creativa en un negocio liderado por su madre en el que, además, le apoyan otras muchas influencers.

A pesar de que Anna y Paz son las mejores embajadoras de su negocio de ropa y accesorios, esto no ha bastado para conseguir las ventas esperadas. Promocionan ellas mismas las sudaderas, camisetas o incluso los bolsos, no aptos para todos los bolsillos, en sus respectivas redes sociales, aunque eso no ha sido suficiente para que su tienda gaditana vaya tan bien como en su día imaginaron. Si bien continúan en el mundo empresarial, lo cierto es que no siempre han tenido buena acogida en el público. Cabe recordar que el pasado verano acapararon titulares varios comentarios de personas descontentas con la atención al cliente, así como otros que se negaban a comprar sus productos tras su discurso antivacunas.

Ahora ambas tienen mucho más fácil viajar hasta allí, el que es, sin duda alguna, su lugar favorito del planeta. SEMANA publicó hace tan solo unos días que la cómica había adquirido un espectacular piso en Cádiz por el que había pagado casi un millón de euros, una compra que Paz Padilla había hecho al vender la casa de su madre. En este momento tiene la casa de sus sueños y en ella goza, además, de unas preciosas vistas cada mañana, algo que a ella le ha conquistado por completo. ¿Dará un nuevo giro a su empresa?, ¿Prescindirá definitivamente de su tienda física al no obtener las ventas que ella y su hija habían imaginado?

El futuro de Paz Padilla en ‘Sálvame’

Mientras que se resuelven estas cuestiones Paz Padilla continúa en un tira y afloja con ‘Sálvame’. Después de su tensísimo cara a cara con Belén Esteban, la humorista ha comunicado a sus jefes que no quiere volver al espacio vespertino, aunque ellos le insisten en que reflexione. De momento, su vuelta está en stand by, a la vez que se ve obligada a recortar días de apertura a su tienda de Cádiz.