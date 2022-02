Paz Padilla ha reaparecido por las calles de Madrid muda. La presentadora no ha querido decir nada sobre su inesperada salida de ‘Sálvame’ tras su enfrentamiento con Belén Esteban por la polémica sobre las vacunas. La gaditana ha optado por el silencio como principal estrategia a la hora de hacer frente al escándalo que supuso que abandonase su puesto de trabajo en pleno directo para no volver a aparecer en las dos semanas que ha pasado desde aquel suceso. Nada se sabe de ella y, de hecho, se ha anunciado ya a Adela González Acuña como nueva presentadora oficial del programa, aunque aún no se ha afirmado si se incorpora al equipo y directamente sustituye a Paz Padilla en su puesto.

Vídeo: Europa Press

Tampoco ha querido entrar a detallar Paz Padilla si ha tenido oportunidad de hablar con Belén Esteban tras su enfrentamiento. Ha preferido callar ante las preguntas y seguir su paso, preocupándose tan solo en que los reporteros no fuesen atropellados por los coches. Otra cuestión puesta sobre la mesa ha sido el cierre de la tienda de Paz Padilla en Cádiz, la cual no ha vuelto a abrir desde que sufriese una inundación, tal y como ha publicado en exclusiva la revista SEMANA este mismo jueves. Un tema sobre el que sí ha hecho alusión en las redes sociales justo el día que se ha reunido con su equipo de ‘No ni na’, además de con su hija, Anna Ferrer Padilla, y su amigo Xoan Viqueira, expareja de David Valldeperas.

Ahí sí ha tratado esta información y niega que la tienda haya cerrado para siempre. Una alegría para todos, aunque en realidad desde SEMANA simplemente nos hacíamos eco de un mensaje remitido desde la tienda a nuestra redacción y que confirmaba que, efectivamente, la tienda estará cerrada “temporalmente” y que emplazaban su apertura a una temporada con mayor afluencia de futuribles clientes: “Hasta que no hayan unas vacaciones o temporada alta nada”, dijeron desde la propia tienda a SEMANA, aunque ahora prefieren desdecirse y asegurar que no han cerrado, aunque si alguien se persona físicamente en el establecimiento se lo encontrará cerrado a cal y canto. De hecho, como se muestra en la siguiente imagen, desde Google ya confirman que la tienda física no está operativa, aunque la presentadora y su hija prefieran negar la evidencia.

