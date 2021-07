Rocío Carrasco ha asegurado que tiene una conversación pendiente con Paz Padilla y ella le ha respondido con un tono irónico que no ha pasado desapercibido.

Al confirmarse el fichaje de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’, la hija de Rocío Jurado fue preguntada por su reacción al reencontrarse en plató con compañeros que no la han apoyado como quizás ella querría durante la docuserie. Entre ellos, sobre Paz Padilla. Con cierta incomodidad y sin querer entrar en demasiados detalles, la futura colaboradora aseguró que debían sentarse a charlar. «Creo que tenemos una conversación pendiente… Sé que ella no está bien y está atravesando un momento duro. Las cosas llevan su tiempo…», dijo tras escuchar a la humorista pronunciarse sobre la nula relación con sus hijos. Precisamente la cómica, quien este martes ha ejercido de presentadora, ha respondido a Rociito y le ha mandado un claro mensaje.

«Estoy atravesando un momento de duelo pero eso no tiene nada que ver a nivel profesional. Si ella necesita hablar conmigo yo encantada. A mí lo que me gustaría es que fuera feliz», ha comenzado diciendo con tono irónico. Paz no alcanzaba a entender el motivo por el que Rociito cree que ambas deben sentarse a hablar y, de hecho, aseguraba no recordar lo que había dicho de ella. «Yo no sé las cosas que he dicho de ella», ha repetido más de una vez. Aunque todavía queda para que ambas coincidan en plató y puedan estar, por fin, cara a cara, Paz Padilla le ha enviado un consejo a la que será su compañera. «Le deseo que encuentre la paz y que reconduzca su vida, que sea feliz ella y su hija. Yo estoy en un momento muy zen y muy amor en mi vida, es lo que recomiendo amor. El amor lo puede todo. La vida sin amor, madre mía, yo me moriría», ha dicho.

Paz no quiere entrar en guerras, pero sí que ha aconsejado a Rocío Carrasco sobre cuál debe ser el principal ingrediente en su vida. A pesar de que no han vuelto a verse, sí que es cierto que se respiraba la tensión entre ellas y así se han percatado en redes sociales. Será este miércoles cuando Rocío Carrasco esté en plató y aclare cuál es su función en el programa que tantas veces ha puesto, según ella, su papel de madre en entredicho. Llega con ganas y está ilusionada ante esta etapa laboral, eso sí, tiene clarísimo en qué guerras entrará y en cuáles no.