Paz Padilla y Anna Ferrer han decidido disfrutar de un viaje en solitario. Madre e hija han puesto rumbo a Egipto para hacer un crucero por el Nilo desde Lúxor y recorrer los lugares más emblemáticos de la zona. Este es el primer día de periplo y ambas ya están agotadas pero con la boca abierta de ver la cantidad de maravillas que ofrece este país. Ha sido la joven quien está compartiendo contenido sobre este viaje que ha querido realizar junto a su madre. A las 6 de la mañana, Anna Ferrer ya estaba preparada para comenzar las primeras excursiones del día acompañada por su madre, Paz Padilla.

Paz Padilla y su hija han puesto rumbo a Egipto para hacer el crucero por el Nilo

En este primer día de su viaje, madre e hija han disfrutado de lo que ofrece la ciudad de Lúxor, que se encuentra a orillas del río Nilo en el sur de Egipto. Se encuentra en el sitio de la antigua Tebas, la capital de los faraones en la cúspide de su poder. Los lugares más visitados de esta ciudad y que Paz Padilla y Anna Ferrer no se han querido perder son el Valle de los Reyes, el templo de Lúxor, el Templo funerario de Ramsés III, un complejo de las ruinas del templo de Karnak, entre algunos de los lugares emblemáticos de la zona.

Mientras que Paz Padilla no ha desvelado cómo está viviendo este viaje tan especial y espiritual, Anna Ferrer ha querido compartir algunas fotografías del mismo: «Primer día aquí y ya me duele la mandíbula de estar todo el rato con la boca abierta. Qué maravilla 🙏🏽», escribía junto a una batería de fotografías donde ha posado en algunos de los rincones más maravillosos de la ciudad de Lúxor. La joven ha desvelado cuáles son los planes entre madre a hija: «Estoy aquí en la cubierta del barco y no sé si os lo he dicho pero estamos haciendo el típico crucero por el Nilo que hay que hacer si vienes a Egipto», ha comenzado diciendo con el rostro visiblemente emocionado.

Anna Ferrer Padilla nos cuenta los detalles de su viaje

«Desde aquí paramos y vamos haciendo las excursiones. Hoy ha sido el primer día y se nos ha hecho de noche y ahora hace bastante fresquito. Hoy hemos pasado un calor. No horrible, pero intenso. Un calor de agosto y ahora hace un poquito de fresqui», ha continuado explicando. Anna Ferrer ha desvelado que allí anoche muy temprano, por lo que ya le has anochecido tras su primer día de excursión. «Os iré compartiendo fotitos del viaje que sé que os están gustando, que gracias por las recomendaciones y los mensajes bonitos y nada, ya cenaremos y nos iremos a dormir porque nos hemos levantado a las 5 de la mañana y no hemos llegado al barco hasta las 2 y pico de la tarde y ha sido mortal. A ver mañana que nos depara el día», ha dicho.