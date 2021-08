La presentadora no ha podido evitar emocionarse al ver un vídeo del gran cartel en el que aparece en plena Gran Vía madrileña.

Después de sufrir la pérdida de su madre y su marido con tan solo unos meses de diferencia, Paz Padilla intenta sobreponerse a la muerte de las dos personas más importantes de su vida centrándose en el trabajo y compartiendo todo su aprendizaje para ayudar a otras personas a superar el duelo. La presentadora de ‘Sálvame’ está triunfando con la publicación de su libro. Una novela que ha cosechando grandes éxitos y que le han servido para convertirse en la estrella de la Gran Vía madrileña.

Paz Padilla está completamente emocionada después de ver el gran cartel que se sitúa en el Teatro Gran Vía de Madrid y que anuncia uno de sus proyectos más ambiciosos: la versión teatral de «El humor de mi vida». El próximo 25 de agosto, la humorista se subirá a las tablas para seguir homenajeando a su marido tras su fallecimiento en julio de 2020 víctima de un tumor cerebral.

Con un vídeo publicado en sus redes sociales en el que podemos ver el gran cartel en el que aparece, la presentadora de ‘Sálvame’ ha indicado que ha tenido que ver varias veces las imágenes para poder terminar de creérselo. Un soplo de aire fresco para Paz Padilla que llega en forma de nuevos proyectos profesionales y con los que cuenta con Anna Ferrer como su gran aliada. «Que emoción», expresaba la joven después de ver a su madre en pleno centro de la capital española.

Durante dos semanas, Paz Padilla hablará abiertamente frente a los espectadores de su bonita historia de amor y el viaje lleno de hallazgos, errores, tristeza y humor que supuso la despedida y muerte de Antonio Juan Vidal. «Una aventura bonita y llena de sentimientos«, reconoció la propia actriz de ‘La que se avecina’. A lo largo de los últimos meses, la humorista ha encontrado en el trabajo una de las maneras con las que lidiar con su duelo. La andaluza está contenta por el inminente estreno de su obra de teatro y se muestra «ilusionada y súper feliz» con todo lo bueno que le está sucediendo.

«La vida pasa muy rápido»

Un año después de la muerte de su marido, Paz Padilla ha mostrado en varias ocasiones el dolor que le produce ver el sufrimiento de Ana Obregón después de que esta perdiera a su hijo en mayo de 2020. La presentadora de ‘Sálvame’ asegura que la vida pasa muy rápido y que las personas no son consciente de ello. Por ello, cada vez que se pone al frente del programa de las tardes de Telecinco hace hincapié en la importancia de vivir el momento y pasar tiempo con la gente a la que queremos. «¿Te crees que no me levanto y digo por qué no está Antonio conmigo? Pero eso no me favorece. Eso te entierra en vida», reflexionaba hace unas semanas.