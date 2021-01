«Valora la vida, que es maravilloso a un familiar y tener un plato en la mesa», ha sentenciado la presentadora. «Hay gente que no tiene para comer, y lo he vivido con mi madre».

Este martes, Paz Padilla ha lanzado un emocionado discurso tras ver unas imágenes de un acto solidario por el Padre Ángel en Madrid. Con motivo de las Navidades, el conocido sacerdote y Mensajeros de la Paz han organizado una gran recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Madrid en la Iglesia de San Antón de Madrid. Hasta allí se trasladaba Kiko Hernández, quien no ha podido evitar conmoverse ante la acción del religioso en la capital. Minutos antes, el programa ofrecía unas declaraciones de Javier Tudela, hijo de Makoke, sobre los 9.000 euros que ha llegado a ganar al mes.

«Valora estar vivo»

La gaditana, indignada, recordaba a la audiencia de Telecinco que «la gente no gana 9.000 mil euros al mes como cualquier cosas así». Y, con lágrimas en los ojos, sentenciaba: «Hago una reflexión. Hay que valorar la vida. Valora la vida, que es maravilloso estar vivo, que es maravilloso tener a un familiar y tener un plato en la mesa. Estoy cansada de escuchar a la gente quejarse. ¡Es horrible! Estoy intentando luchar con la vida y levantar cabeza y ser feliz y todo el mundo se queja. ¡Vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar con lo que tenemos hoy!».

«Hay gente que no tiene dinero para comer»

Para la andaluza, lo importante no es lo material, sino «proteger a la gente mayor, a nuestros seres queridos. Que la vida es maravillosa y podemos ser felices». Ha destacado que en directos como el del Padre Ángel hay que darse cuenta de que «hay gente no tiene dinero para comer».

Paz Padilla no comprende por qué tanta gente se instala en la queja de manera constante. «Gente que no se siente feliz porque no ha podido reunir con sus seres queridos» o gente que no termina de sentirse a gusto con el sueldo que gana, la casa en la que vive o solo piensa en hacerse un nuevo retoque porque no le convence su físico. O que se preocupan porque no pueden salir o no pueden viajar. «Que hoy es Reyes», insistía. «Por desgracia lo he vivido con mi madre de levantarse y no tener nada para sus siete hijos».

La actriz y presentadora ha pedido a los espectadores «que seamos felices con lo poco que tengamos Lo importante es el amor y la comida. Hay un filósofo que dice que no sabemos vivir… ¡Que luego la vida te pega un tsunami! Que hoy está muriendo gente. Sé que repito mucho este discurso, pero es tan importante para ser feliz saber valorar las cosas», se lamentaba.