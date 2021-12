Paz Padilla ya está en Cádiz, su tierra querida. Aunque en estas fechas suele hacerlo, este 2021 tiene mucho más sentido debido a sus compromisos profesionales. Este viernes 31 de diciembre despide el año junto a Carlos Sobera desde Vejer de la Frontera, por lo que puede aprovechar para estar junto a sus amigos, su familia y su hija en su lugar favorito del mundo. Cenando cerca de la playa, escuchando música en directo o paseando por la arena se ha podido ver a la humorista, aunque esta no será la única tónica estos días. La cómica debe hacer frente también al problema que ha tenido su tienda de ropa, pues tal y como revelamos en exclusiva en SEMANA, ‘No ni ná’ se inundó debido al fuerte temporal que ha golpeado la ciudad.

Su equipo tuvo que achicar el agua, poner maderas en la puerta y evitar que la que había destrozado otros locales hiciera lo mismo con el suyo. Si bien en sus redes sociales no contaron nada de lo sucedido, en SEMANA te mostramos fotos exclusivas del contratiempo que estaban afrontando. Ahora Paz desde Cádiz puede ayudar y estar pendiente de cada uno de los movimientos del negocio que posee con su hija en Zahara de los Atunes. Una obligación que combina con ocio y, sobre todo, con aquellos que más sonrisas le sacan. Este martes cenó en un chiringuito rodeada de sus mejores amigos para posteriormente disfrutar de músicos que se convirtieron en el mejor broche de la noche.

No obstante, este viaje no solo está siendo positivo para Paz Padilla, para quien su familia es vitamina, sino también para su hija Anna Ferrer. «La realidad es que estoy con un poquito de ansiedad desde hace un rato, pero estoy tranquila. Es casi cero. Esto solo me recuerda que acaba este año, que he mejorado mucho en este tema, pero aún tengo propósitos para el 2022 y muchas cosas en las que trabajar. A sí que a darle caña, a cuidarse y a trabajarse a uno mismo, que lo olvidamos, pero es fundamental para escucharnos y dedicarnos tiempo», ha escrito tras una velada en Cádiz. Al igual que a su madre, estar en Andalucía le ayuda a terminar el año de la mejor manera, por lo que está muy agradecida por ello.

Aunque esta escapada no solo ayudará a Paz Padilla a estar más cerca de sus compromisos o de su familia, sino que también le dará tiempo de calidad con su hija. Cabe recordar que hace algunos meses Anna tomó la decisión de mudarse con su novio a un piso del centro de Madrid, donde aseguran estar muy felices. La pareja puede tener intimidad, pero este paso le ha separado de su madre en el día a día, aunque ambas se esfuerzan por verse con asiduidad. Mientras tanto la influencer y la humorista intentan saborear cada instante juntas.

