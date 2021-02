La actriz y presentadora ha recordado al amor de su vida con unas emotivas palabras: «Moriste en mis brazos después de haber nacido de nuevo».

Este lunes, Paz Padilla se ha emocionado al recordar a su marido, Antonio Juan Vidal, del que habla en su libro ‘El humor de mi vida’. En esta obra, la actriz y humorista relata su historia de amor con quien fue el amor de su vida. También detalla cómo le diagnosticaron un tumor cerebral, cómo vivieron juntos su enfermedad y la manera en la que ha afrontado su muerte. Al dar las gracias por la buena acogida que ha tenido el libro, la gaditana no ha podido evitar conmocionarse.

La presentadora se emociona: «Tengo una cosa extraña»

«Este año no quiero día de los enamorados. Quiero dar las gracias porque el libro está número 1 en algunas plataformas. Por un lado me da alegría ayudar a gente, pero por otro lado me sabe mal. No me hubiera gustado haberlo escrito. Tengo una cosa extraña», reconocía.

El libro de Paz Padilla también va acompañado de una canción hecha por Materia Prima y que cuenta la bonita historia de amor de la presentadora y su marido. Una canción que sonaba en el plató y que incluye frases como: “Moriste en mis brazos después de haber nacido de nuevo”.

«La vida pasa muy rápido y vivir la vida es urgente»

Son días difíciles para la andaluza. Plasmar sobre el papel ha removido muchas emociones muy profundas que ha vivido desde que en julio de 2019 su marido fuera ingresado de urgencia y comenzara entonces el ‘via crucis’ de su enfermedad. Además, dentro de poco es el aniversario del fallecimiento de su progenitora. «El jueves hace un año que murió mi madre. La vida pasa muy rápido y vivir la vida es urgente», ha recordado.

Paz Padilla ha querido enviar un mensaje de apoyo y ánimo a su amigo y compañero Jordi Sánchez, hospitalizado e ingresado en la UCI a consecuencia del Covid-19. Todos sus compañeros de profesión y de ‘La que se avecina’ se han volcado con el actor. Y ella desde ‘Sálvame’ le ha dicho: «Me dicen que está evolucionando bien. Le queremos mucho, estamos muy pendientes de él, todos los compañeros». A continuación recordaba que «lo importante es el amor». Porque, según cree, vivimos demasiado pendientes de peleas y conflictos, y «lo único que queda es el amor».

También ha mandado unas bonitas palabras a Irene Rosales, quien se rompía este fin de semana al recordar la muerte de su madre. «Todo el mundo crece de las desgracias y llorar es bueno. Y que cuando lloremos a nuestros seres querido hay que hacerlo con amor. Cuando pienses en tu madre, dile ‘te quiero’. Sé que duele mucho, pero tienes que ser fuerte en ese sentido. No serán las primeras muertes que vas a vivir», ha expresado.

«El duelo es llorar y reír»

«A este mundo hemos venido a perderlo todo. Pero esto es la vida y así se aprende. Cuando antes aprendamos que esto sirve para aprender y para amar: ama mucho. El duelo es eso: llorar y reír. Y a veces la gente llora porque no se conoce a sí misma», concluía.

El nuevo libro de Paz Padilla verá la luz el próximo mes de marzo, pero ya está disponible en las plataformas digitales. Durante estos cinco meses me he dedicado a escribir. Me dijeron que podría ser una terapia para mí, poner en papel todo lo que yo pensaba. Lo he hecho. He escrito un libro. Lo he escrito como soy yo, con humor, y con momentos muy tristes. Es un libro en el que cuento la historia mía y la de Antonio», ha revelado.

Paz ha dejado claro que «no es un libro de autoayuda, pero sí muestro todo lo que a mí me ha ayudado». Por eso lo recomienda a todas las personas que han vivido una pérdida: «Recomiendo el libro si te sirve, si lo necesitas. Te explico cuál ha sido mi proceso hasta llegar dónde estoy, a aceptar la enfermedad de Antonio, a acompañarlo a trascender, a aceptar el luto y llevarlo como lo llevo yo, de una forma sana… Es un libro en el que vas a reír y vas a llorar. Es inevitable. La vida son luces y sombras».