Las recientes declaraciones de Jorge Javier Vázquez sobre quien fue su compañera de ‘Sálvame’ no han dejado indiferente a nadie. «Yo no tengo relación con Paz Padilla ni quiero tener, porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella”, ha sentenciado el presentador. “Hay que ser mala”. Ante sus palabras, la gaditana se ha pronunciado de manera tajante: «Como dice mi profesora, Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo y moldear la mente. Lo maravilloso de moldear la mente es que si tú eres feliz por dentro, si tú tienes paz interior, nada te hace daño y tampoco haces daño a nadie», dice en un vídeo publicado en Instagram. «Es bonita la vida», concluye.

Vídeo: Instagram

La suya ha sido una respuesta breve, pero directa. Paz Padilla se está preparando para su regreso a Mediaset, donde seguramente se ponga al frente de nuevos proyectos, aunque no se la espera en el plató de ‘Sálvame’ tras su despido. En estos momentos, la andaluza tiene previsto participar en una nueva película y volver a la televisión tras su precipitada marcha de la cadena.

Paz Padillla: «No quiero enemigos ni quiero tenerlos»

Este semana, la presentadora ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista SEMANA, en la que charla de manera relajada y se sincera sobre el momento que está viviendo. En ella aborda temas personales como la relación tan estrecha que mantiene con su hija, Anna Ferrer, o cómo la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, ha cambiado su vida hasta el punto de retomar los libros para estudiar pues, «ahora entiendo cómo funciona el cerebro y cuando lo sabes todo es más fácil”. En su entrevista en SEMANA, que puedes encontrar en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ, la andaluza analiza salida de ‘Sálvame’ y la relación que mantiene con algunos de sus antiguos compañeros. «No quiero enemigos ni quiero tenerlos», dice.

La presentadora es clara al decir que no quiere «enemigos”, pero Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy tajante con ella. No quiere saber de ella, ni volver a verla. ¿El motivo? No le interesa en absoluto. Su actitud pone de manifiesta que Paz Padilla es persona non grata y en su vida, y muy probablemente tampoco lo es en ‘Sálvame’, donde su salida dejó muchos sinsabores entre sus compañeros. Así pues, su inminente retorno a la que fue su casa se presenta delicada.

Aún hay algunas rencillas con algunos de sus colegas, pero ella tiene el firme convencimiento de que no hizo nada malo para propiciar su despido de la cadena, por ello no dudó en reclamar en los juzgados su readmisión. La justicia le dio la razón y así se abrieron las vías para su regreso del que ha hablado para SEMANA en su entrevista más cercana.

«Me gustaría hacer un programa divertido, gracioso, con humor», reconoce Paz Padilla sobre su vuelta a Mediaset

El pasado mes de junio se supo que la reincorporación de Paz Padilla a Mediaset no será inmediata, pero aún seguimos sin saber la fecha concreta de su rentrée. La presentadora estará ligada a la empresa audiovisual hasta noviembre del año 2024 y, aunque no se ha desvelado cuál será su próximo proyecto, ella ha adelantado que tanto ella como los responsables de la cadena están buscando las mejores posibilidades para ella: «Se están buscando opciones. Aún tengo un contrato con Telecinco… Hasta que no lo digan ellos, no puedo decir nada. Que hablen los jefes. Yo no hablo nada. Pero a mí me gustaría algo como lo que he ido haciendo hasta ahora. Un programa divertido, gracioso, con humor. Lo que ellos quieran».