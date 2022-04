Paz Padilla ha conseguido ‘colar’ a todos sus seguidores en el Palacio Real. La humorista y también escritora fue una de las invitadas al Premio Cervantes por su obra ‘El humor de mi vida’ y mostró muchos de los momentos vividos junto a los Reyes Felipe y Letizia. Entre otros, el menú que degustó en este acto en el que se homenajeaba al mundo de las letras y este no decepcionó, siendo muy sanos cada unos de sus platos. De primero, un guiso de verduras de la temporada. De segundo plato, lubina salvaje asada en su jugo con puré, albahaca y tomate seco. «No me he llevado los cubiertos porque estaba la guardia. A la Reina le gusta mucho la verdura…De postre, un lingote de tres chocolates«, ha dicho entre carcajadas.

Paz Padilla estaba junto a otros 100 comensales disfrutando de la comida junto a los Reyes, un encuentro que ellos jamás será capaz de olvidar. La cómica brindó con todos los presentes y, aunque estaba alejada de los monarcas en la mesa, lo cierto es que estuvo pendiente en todo momento de lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Fue poco después cuando se reunió con su mejor amigo, Xoan Viqueira, quien haciendo gala de la complicidad que le une a la presentadora, pudo sonsacarle cada detalle de lo que sucedió junto al Jefe de Estado y la Reina de España.

La presentadora de televisión estaba tan ilusionada que se fotografió con guardias, así como con el personal de protocolo, que muy sonriente no dudó en posar con ella. Poco después, se confesó sobre el día único que había protagonizado junto a otros muchos escritores de nuestro país. «Me he sentido como una niña pequeña, el libro ‘El humor de mi vida’ solo me ha traído amor y cosas buenas. Esta invitación a la comida de los premios Cervantes en el palacio Real ha sido otro regalo. Gracias a vosotros, los lectores y a mi gente. No puedo devolveros tanto como me habéis dado. Gracias, Gracias, Gracias», escribió.

Justo un ejemplar de su libro fue el mejor regalo que Paz Padilla podía hacerle a la Reina, eso sí, dedicado con mucho cariño, tal y como ella misma contó. «Es un libro que habla de amor y en el que te ríes y creo que a ella le puede gustar y le puede venir bien», aseguró. Ataviada de un look muy acertado con el que incluso llegó a eclipsar a la Reina, Paz Padilla llegó con paso firme para saludar a los Reyes, a quien, además, hizo una reverencia como señal de respeto. Pero ¿cuál fue su look elegido? Una blusa blanca fluida y con corte asimétrico que combinó con unos pantalones negros repletos de movimiento, todo un triunfo en cuestiones estilísticas.