Paula Echevarría se reconcilia públicamente con Poty Castillo

Paula Echevarría se ha convertido en la Heidi Klum española. Y es que no hay año que no prepare su disfraz para la noche de Halloween. Hace apenas unos días compartía con todos sus seguidores todos los looks terroríficos que ha llevado otros años. Eso sí, siempre celebra este día junto a su hija Daniella, que también se disfraza.

