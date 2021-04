La actriz ha querido enseñar a todos sus seguidores las consecuencias de tener un bebé en casa con una foto inédita de ella junto a su pequeño.

Paula Echevarría está disfrutando al máximo su faceta como madre del pequeño Miguel. Desde que diera a luz a su hijo el pasado 11 de abril, la actriz no se ha separado de él. Han estado en casa la mayor parte del tiempo y ya se dejaron ver por las calles de Madrid hace unos días para llevar a su hijo a la primera revisión médica. En el número de SEMANA que actualmente está a la venta podrás ver imágenes de la primera salida familiar.

Después de un fin de semana casero, a Paula Echevarría ya se le nota el cansancio de tener a un bebé en casa. Aún así, no puede estar más feliz. La actriz acaba de compartir una imagen en la que a pesar del filtro que se ha puesto, se le notan las ojeras de cansancio.

«Bᴜᴇɴᴏs ᴅɪ́ᴀs… 💞 Con ojeras, sin maquillaje, con filtro, sin peinar, con amor, mucho amor… ❤», ha escrito Paula Echevarría junto a una instantánea inédita de ella junto a su pequeño. Desde el sofá de su casa, madre e hijo disfrutan de un tierno momento aprovechando el silencio del hogar.

Paula Echevarría comparte una foto inédita junto a su hijo Miguel

Como no podía ser de otra manera, los comentarios de rostros conocidos no se han hecho esperar. Todos hacen saber a Paula Echevarría que no importa nada mientras esté al lado de su pequeño: «No se me ocurre nada más FELIZ!!!!», le escribe Nuria Roca. «AMOR, y lo demás no importa!!», le declara Elena Tablada. «Felicidad», le dice Sandra Barneda. «❤️❤️❤️❤️❤️❤️», le dedica Paloma Cuevas.

Están siendo unos días increíbles, en los que su hija Daniella ha querido estar presente. Desde que su madre llegara a casa tras dar a luz a su hermanito pequeño, la adolescente no se ha separado de ellos. Este pasado domingo, sin ir más lejos, Paula y Miguel Torres han incluido en su plan romántico a Daniella y al pequeño Miki, como lo llaman sus padres cariñosamente.

«Cena romántica para cuatro», escribe la actriz en un Stories

Ahora que ya puede comer de todo, Paula ha querido pedir sushi y así disfrutar de una de sus comidas favoritas. Poco a poco va volviendo a la normalidad. Durante su embarazo, Paula siguió haciendo deporte, siempre controlado por un personal especializado y adaptando los ejercicios a su estado de buena esperando. Hace unos días, Paula decidía volver al gimnasio para prepararse para la operación bikini. El verano está a la vuelta de la esquina y Paula quiere llegar como todos los años: radiante.

Paula Echevarría compartió varias fotografías a través de sus Stories en Instagram donde mostraba que había regresado al gimnasio. Fue este pasado jueves cuando se vistió con las mallas y unas zapatillas deportivas para regresar al «terreno de juego». La actriz empezó con el cardio para recuperar el fondo y quemar grasa de manera rápida: elíptica y máquina de correr han sido sus dos primeros ejercicios para recuperar el tono y la fuerza tras dar a luz al bebé.