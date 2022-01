Esta semana, Paula Echevarría y su pareja, Miguel Torres, han sido invitados a la fiesta de una amiga. Por unas horas han dejado de lado sus responsabilidades como papás y se lo han pasado pipa en la casa de alguien cercano que ha organizado un encuentro en el que todos los invitados se han animado a cantar a capella. A la cita también asistía el reconocido modista estadounidense Michael Costello, que ha subido a las redes sociales los vídeos de la actriz y su pareja entonando canciones a todo pulmón.

Gracias a las publicaciones del diseñador en Instagram hemos podido ser testigos de lo bien que se les da cantar a la ex de David Bustamante y a su novio. El exfutbolista, acompañado de dos amigos, se arrancaba con temas como ‘Es por ti’, de Juanes, ‘No puedo vivir sin ti’, de Coque Malla, ‘María’, de Ricky Martín, lo que ha provocado las carcajadas de la asturiana. «Ricky, estos tres te retan», escribía en su perfil de Instagram.

Paula también se animaba a participar en el divertido karaoke con un éxito de Luz Casal: ‘Un año de amor’. ¡Basta con ver el vídeo para comprobar lo bien que entona Paula! ¡Se le da de maravilla! No cabe duda de que la artista no solo tiene talento para meterse en la piel de un personaje: también lo tiene para interpretar melodías. Lo de esta chica es un derroche de talento sin igual. ¡Nos encanta verla de esta guisa!

De la noche de fiesta han quedado numerosas fotos para el recuerdo. Casi todos los invitados han compartido instantáneas de una jornada tan inolvidable. En el caso de Michael Costello, estaba especialmente feliz de reencontrarse con Paula. «Llevamos más de 4 años esperando este día tan especial», ha confesado en su perfil oficial. «Los que me conocen saben que estoy obsesionado con el programa “Velvet” y mi actriz favorita es la incomparable Paula Echevarría. Esta vez, me invitaron personalmente a España para trabajar con ella en un proyecto de alto secreto que no puedo esperar para compartir con todos ustedes. Gracias Dios por este hermoso momento».

Desde que fue madre por segunda vez, Paula Echevarría se ha volcado de lleno en su faceta familiar. Tener a su bebé, Miguel Junior, a los 43 años, la colmó de felicidad. Aumentar la familia es un sueño que llevaba tiempo deseando cumplir y lo hizo realidad en abril de 2021. “Miguel Jr. llegó a este mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno”, escribía la actriz poco después de dar a luz a su hijo.