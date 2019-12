Paula Echevarría y Miguel Torres están viviendo su Navidad más especial. Después de la despedida del fútbol profesional, Miguel ha decidido trasladarse a la capital para empezar una nueva vida con la actriz. Desde que tomara esta decisión, la pareja no se ha separado ni un momento. De hecho, han sido muchos los eventos públicos a los que Paula ha acudido acompañada del futbolista.

Estas son las primeras Navidades que pasan juntos todos los días, ya que son las primeras fiestas que Miguel Torres no está ya en competición. Para ello, Paula no ha dudado en llevarse a su pareja a su tierra natal, Candás, Asturias, para reunirse con toda su familia. Pero las cenas y comidas de Navidad no han sido los únicos eventos a los que han acudido y han encontrado huecos para disfrutar de planes románticos.