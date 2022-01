Desde que Paula Echevarría estrenara su nueva en casa en mayo del año 2019, son muchas las ocasiones en las que nos ha ido mostrando algunos rincones de su propiedad que se ubica en Villafranca del Castillo, en Madrid. Todo está perfectamente decorado y todas sus estancias son acogedoras y perfectas para el día a día de la actriz. Sin embargo, hay una de ellas que ahora se ha convertido en la más especial para ella. Sobre todo desde hace nueve meses. Y es que el dormitorio de Miguel JR., su segundo hijo y el primero en común con Miguel Torres, es una de las estancias donde más tiempo pasan. El bebé se ha convertido en el niño mimado de la casa y ha acaparado todos los cariños tanto de la pareja como de Daniella, la hija de la actriz con David Bustamante.

Paula Echevarría pasa mucho tiempo en el dormitorio de su hijo pequeño

Y es que desde que llegara al mundo el pequeño Miguel Jr., Paula Echevarría pasa muchas horas en la habitación del pequeño. Ahora, nos ha enseñado un nuevo rincón del dormitorio en el que a, juzgar por el mobiliario y la foto, pasa mucho tiempo. «Home», escribe la actriz en la imagen en la que se puede ver sentada en un sillón en color gris que está ubicado en el rincón del dormitorio junto al enorme ventanal de la casa. La casa de Paula cuenta con mucha luz natural, lo que le aporta todavía más amplitud a cada una de las estancias de la vivienda.

El dormitorio del pequeño está decorado en tonos neutros y claritos como el gris, el blanco o el verde. Unos colores que aportan tranquilidad, calma y paz. Estos son los elegidos por Paula y el exfutbolista para decorar la estancia de su bebé. Se puede ver un mueble auxiliar en blanco en el que con unos cubos de juguete pone el nombre de su hijo, Miguel. Además de una lamparita también en color blanco. Te mostramos la estancia, a continuación.

La actriz ya nos mostró algunos lugares del dormitorio del bebé

No es la primera vez que enseña el dormitorio de su bebé e incluso ha dado detalles de la misma. Para la pared, Paula y Miguel han elegido un papel pintado con motivos de la naturaleza en tonos azul, marrón y gris. No destacada ninguna figura en especial, lo que hace que no se vayan a cansar de este papel. Los muebles que han seleccionado para la habitación con blancos, lo que da un toque de paz a la estancia. «Otra cosa que quiero destacar es el papel.. es precioso! Y elegimos este por tres razones, una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo… Espero que os guste! 😊», dijo por aquel entonces.