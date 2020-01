La relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres va viento en popa. La pareja está viviendo una de las etapas más felices de su vida y su amor va fortaleciéndose poco a poco. Debido a esto, no es de extrañar que los rumores sobre un posible embarazo de la actriz esté a la orden del día. Y más aún si es la propia protagonista de ‘Velvet’ quien hace sonar todas las alarmas.

¿Te imaginas a Paula Echevarría haciendo cola en las rebajas? Pues mira

El pasado jueves 23 de enero, Paula Echevarría desató todos los rumores con una publicación en su cuenta de Instagram. En concreto, la actriz compartió una imagen de cuando estaba embarazada de su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante. “¡¡¡Un súper #tbt [Throwback Thursday]!!! ¡Cuando mi amiga @alipromesas hacía modelitos de @dolorespromesasdp a juego para mi y mi peque que aún no había nacido! (foto de @antonioterronphoto) #BabyShowerDaniella», escribía junto a la publicación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Paula Echevarría ha desmentido cualquier posible rumor sobre un nuevo embarazo a través de las redes sociales. En concreto, la actriz ha compartido una serie de stories en ella que aparece haciendo ejercicio. En uno de ellos, la exmujer de David Bustamante muestra su torso e indica que poco a poco se le van a ir marcando los abdominales.

No contenta con ello y por si aún quedaba alguna duda, Echevarría ha seguido compartiendo más imágenes de su rutina diaria de ejercicios en donde no deja lugar a la imaginación sobre un posible embarazo. No es la primera vez que la actriz sale a desmentir unos rumores sobre este tipo. Por ello, en noviembre de 2019, dejó claro que tener un hijo no entra entre sus planes.