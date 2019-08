5 Ratitos muy divertidos entre amigas

Y no podía falta una declaración de amor a su novio. Paula Echevarría está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida y no duda en gritarlo a los cuatro vientos. Aunque en un principio llegó a decir que hablaría menos de su vida privada, lo cierto es que la actriz no para de compartir todos los ratitos que pasa junto al futbolista. «My sweet boy», le dedicaba junto a una imagen de ambos mientras ella le da un beso.