«La lactancia materna es una decisión personal. Es mi hijo y hago lo que considero como madre», ha criticado la actriz.

Paula Echevarría está pasando por una de las etapas más dulces de su vida tras la llegada del pequeño Miki a su vida y no está dispuesta a que nadie se la amargue. Este viernes, la actriz compartía orgullosa una imagen en la que aparecía dándole el biberón al recién nacido. Algo que despertaba un sinfín de críticas de algunos usuarios, quienes se lanzaban a opinar sobre el hecho de que no le diera el pecho. Cansada de esto, la influencer ha respondido de forma tajante a todos aquellos que la han juzgado y ha lanzado una importante reflexión sobre la lactancia materna.

Paula Echevarría se ha quedado sin palabras después de ver el debate que se ha generado alrededor de la última imagen que ha publicado con su hijo en la que aparece dándole el biberón. En concreto, muchos se han lanzado a la piscina y han criticado el hecho de que no le de el pecho al recién nacido. Algo que ha provocado que la actriz muestre su hartazgo y acuse a la gente de ser «tan atrevida, desinformada, bocazas y kamikaze» a la hora de escribir cualquier tipo de comentario. No contenta con esto, la que fuera protagonista de ‘Velvet’ ha reconocido que no quería entrar al trapo y ha dejado claro que la lactancia materna es una decisión personal y que está consensuada con el padre del pequeño, Miguel Torres, así como el doctor del mismo. «Es mi hijo y hago lo que considero como madre«, insiste.

La exmujer de David Bustamante es muy clara y no entiende cómo los usuarios de las redes sociales pueden sacar una conclusión solo con ver una foto: «No sabes si le estoy dando el pecho y eso es la leche que he extraído, puede ser que le haya dado el biberón desde que nació porque a mi me dio la gana. Hay que ser más empático porque en mi caso yo decido si le doy el pecho o le doy el biberón, o le doy pecho biberón, o solo pecho o solo biberón. Hay gente que ni siquiera tiene la opción. Que cada uno sepa lo que tiene».

De la misma forma, Paula Echevarría ha lanzado una petición al aire y, tras reflexionar sobre el asunto, ha hecho suyo el refrán «Cada uno en su casa y Dios en la de todos». «Si hiciéramos un poco más de caso nos iría mejor, nunca sabes en qué llaga puedes estar metiendo el dedo. Si no sabes, para qué te metes«, finaliza.

El verano más especial de Paula Echevarría

Sin lugar a dudas, está siendo uno de los veranos más especiales de Paula Echevarría puesto que es el primero que pasa junto a su segundo hijo. La actriz no ha dejado de hacer planes para disfrutar de sus merecidas vacaciones y ha pasado varios días en familia en Marbella. Han sido unas vacaciones muy especiales, que han dado para mucho. Tanto es así que de esos días en la playa sacaron uno de los recuerdos más especiales: un posado familiar.