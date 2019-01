1 El mensaje más tierno de Paula Echevarría

“Gracias por buscarme.. por querer que confiara en ti.. por querer demostrarme que valía la pena.. por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre.. por ser amigo, pareja, amante,.. enfermero, cocinero y lo que haga falta.. por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor.. Estoy TAN orgullosa de ti mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas.. después de lo que me has dado tu este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida! FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! Te adoro!!! ❤️🌹🔐 MÍO”