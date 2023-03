Patricia Rite ('MyHyV') da nuevos detalles sobre su cáncer metastásico: "Los tratamientos se acaban"

Patricia Rite, que se dio a conocer por haber sido pretendienta de Lucas Ablático en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha compartido con todos una de las noticias que jamás esperaba dar: su enfermedad ha empeorado. La influencer, que lleva cuatro años tratándose de un cáncer metastásico, ha estado una semana ingresada en el hospital después de que una prueba no diera el resultado esperado. Reconocía que tenía miedo y que los tratamientos se van acabando, pero deja claro que no va a dejar de intentarlo. Ahora, ha regresado a casa y ha lanzado una importante reflexión.

"Lo poco que tenía sano, ahora está infectado", comunicaba a todos sus seguidores después de recibir los resultados de un TAC. "Hay opciones, tratamientos experimentales y acceder a inmunoterapia pero cada vez son menos y se acaban", comentaba con lágrimas en los ojos y confesaba el miedo que le producía la situación. Hace cuatro años, Patricia Rite fue diagnosticada de cáncer de piel metastásico después de que le extirparan lo que parecía inicialmente un lunar.

Tras siete días de ingreso, la joven recibía el alta y reconocía que tenía muchas ganas de "salir a dar paseitos al solete". "Ha sido una semana dura y aún toca encajar algún que otro golpe, pero estoy mejor, al menos con la cabeza llena de cosas para pensar en las cosas negativas lo menos posible", escribía junto a una retahíla de imágenes en las que aparece en el centro hospitalario junto a su madre.

Es consciente de su diagnóstico, por ello hace hincapié en que va a disfrutar de la vida como si fuera su último día. "Nadie puede estar seguro de una permanencia en este mundo así que he decidido disfrutar de todos los días como hacía antes sin pensar en el mañana, que eso no quiere decir que no vaya a tener mis bajones y que ahora mismo los tenga, hay que ser realista", asevera. La influencer, que triunfa por todo lo alto en TikTok, ha sacado como conclusión que tiene que ir al hospital cada vez que se sienta menos fuerte y no dejarlo pasar: "La próxima vez que me encuentre flojita no me dejaré ir tanto y no me haré la fuerte, el hospital está para ponerse bien y yo ahora me voy casi recuperada por completo".

Su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Patricia Rita participó en el programa presentado por Emma García en 2015 y fue pretendienta de Luka Ablático. En su presentación, la joven explicó que era de Huelva, pero se había mudado a Madrid para estudiar un máster. Al mes, el joven decidió expulsarla porque "no se me despertó nada con ella". Entre las pretendientas también estaba Marina Ruiz, la ahora novia de Omar Sánchez, con quien guarda una estrecha relación.