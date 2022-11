«Has sido una absoluta decepción. Y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras». Estas palabras de Jordi Cruz a Patricia Pardo el día de la final de ‘MasterChef Celebrity’ han caído como un jarro de agua fría sobre ella. También sobre parte de la audiencia. Si bien se mostró bloqueada durante la última prueba y pareció que se rendía, no todo el mundo aprueba que le dieran este alegato tras su expulsión. Tratando de excusar al reputado chef, la vallisoletana le ha dicho que la actitud del catalán tan solo se debe a un papel. «No es real, a él le dicen todo lo lo que tienen que decir. Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es un juego, no es real», ha dicho.

La presentadora de televisión ha formado parte del talent culinario y, por ello, le desvela a sus seguidores que la dureza de Jordi tan solo se debería a algunas indicaciones que recibe por parte de sus jefes. Al menos, según su versión. «Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema», insiste. Aunque estas declaraciones resten magia al programa de cocina, ha habido a quien le ha tranquilizado saber que cuando ‘MasterChef’ termina las rencillas pasan a un lado. Patricia Conde parece que no se tomó demasiado en serio lo que le dijo Jordi Cruz y pese a lo que le dijo le sigue teniendo un gran cariño.

La comunicadora no se sentía a gusto y decidió dejar que otros compañeros como Manu Baqueiro pasaran a la final, ya que ella había perdido la ilusión. No quería continuar y se sentía completamente desbordada. Por este motivo, quiso dar un paso atrás y no quiso ser retenida ni animada a ganar. «Nadie practica la compasión. Si alguien está física y mentalmente agotado, déjalo marchar. No le obligues a estar ahí», dice Patricia Conde. No siente que haya perdido, tan solo seguido un camino que creía que era el correcto, tal y como ella misma ha aclarado. Aunque ha pedido perdón a su familia por si les ha fallado, se siente satisfecha con su concurso: «No siempre se puede con todo y no pasa nada. Aunque todos te digan que vayas por un camino, tú puedes elegir el tuyo propio y no pasa nada».

Solo un día después de ser expulsada del reality culinario, ella ha roto su silencio en un comunicado muy impactante en el que dice que «no puede con las mentiras» y en el que asegura que lo que sucede «en televisión no es real». Patricia Conde ha explicado la verdadera razón por la que se comportó así en la final, así como los motivos de su bloqueo mental. «Un día nos dijeron “esto es un show, no un programa de cocina”. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, ( que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias. Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido», ha dicho Patricia en el universo 2.0.