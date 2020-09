El presentador de ‘Pasapalabra’ ha reaparecido después de anunciar que tiene Covid-19 y no ha dudado en mostrar a qué dedica su tiempo durante su cuarentena en casa.

Roberto Leal se ha visto obligado a ponerse en cuarentena después de haber dado positivo en Covid-19. El presentador de televisión no dudó en dar la noticia a través de las redes sociales y ahora está pasando los días en su casa a la espera de que pueda volver a someterse a la prueba y el resultado sea negativo.

Mientras llega ese momento, Roberto ha reaparecido en su Instagram para mostrar cómo está pasando estos días. Acompañado de su perrita Pepa, el presentador de televisión dedica su tiempo a pasar tiempo en el jardín, leyendo algunos libros a su hija Lola, que está a la espera de poder volver al cole. La fecha de su vuelta a clases podría haberse aplazado tras el positivo de su madre.

Así pasa el tiempo Roberto en casa tras dar positivo en coronavirus

«Lecturas de verano», escribía Roberto Leal, que compartió la noticia de que había dado positivo el pasado lunes. Dos días después de anunciarlo, el presentador de ‘Pasapalabra’ ha querido reaparecer para tranquilizar a sus seguidores, que se han preguntado durante estos días cómo se encuentra en estos momentos tan delicados.

Junto a él están en casa su mujer, Sara Rubio, y su hija. El hecho de estar en contacto con el presentador les obliga también a permanecer en cuarentena en casa para evitar contagiar. No hay duda de que aprovecharán estos días para volver a pasar tiempo juntos en la casa a la que se mudó apenas unos días antes de tener que confinarse.

Así anunció que tenía coronavirus

Aunque los síntomas han sido mínimos y el malagueño se encuentra bien, Robeto Leal ha revelado que llevará a cabo la cuarentena que marcan las autoridades sanitarias con el fin de recuperarse lo más rápido posible. «A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @pasapalabra sigue on fire. Mi compañero @fuentes_manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza», escribía junto a una imagen en la que se puede ver una ilustración de coronavirus.

Así el propio Roberto despejaba cualquier duda sobre la persona que le sustituirá durante su baja médica, pues sería muy difícil conducir el espacio desde su hogar, una técnica que han llevado a cabo algunos espacios de televisión. El encargado de llevar el programa hasta su vuelta será Manel Fuentes, presentador del programa de éxito ‘Tu cara me suena’. Tras su mensaje han sido muchos los famosos los que le han brindado su apoyo entre ellos Chenoa, Rosanna, Máxim Huerta o Lorena Gómez, quienes le han deseado una pronta recuperación.

El mensaje de Manel Fuentes, su sustituto hasta su vuelta

Quien también le ha hecho llegar palabras de aliento ha sido el que le remplazará, Manel Fuentes, hasta que Roberto Leal esté al 100 por 100. Con mucho cariño y dejándole claro que le esperan con los brazos abiertos el presentador le ha mandado toda la fuerza del muno. “Querido, mejórate y vuelve pronto. Allí estaremos con el súper equipazo de ‘Pasapalabra’ esperándote. Mucho ánimo para ti y para todos los que están pasando por lo mismo que tú”, respondía el presentador.

Contagiado pocos días después de su estreno en Antena 3