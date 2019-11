Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre fueron durante varias temporadas una de las parejas (de ficción) más queridas de la televisión. La serie ‘Velvet’ y las historias de amor que ocurrían en sus galerías engancharon a millones de espectadores y anoche la exmujer de David Bustamante tuvo la oportunidad de rendir al actor un homenaje con unas palabras de cariño y admiración que emocionarían a cualquiera.

«Yo a Miguel le quiero mucho y me alegro mucho por todo lo bueno que le está pasando, y lo que le queda. Yo he hablado mucho de él con vosotros en cada rueda de prensa de la serie… Es cariñoso, espontaneo y siempre le he definido como un niño con lo bueno y lo malo. Durante 4 años he pasado más tiempo con él que en mi casa y le conozco muy bien, tenemos mucha confianza y nos queremos mucho. Él no ha cambiado nada en estos años con todo lo bueno que ha pasado. No podemos olvidar que se ha ido a Estados Unidos y ha hecho cosas muy importantes ahí y sigue siendo él en esencia. Para mí Miguel Ángel es alguien de la familia. hemos compartido mucho, muchas cosas bonitas».

Estas palabras llegan semanas después de que Kiko Matamoros dijera en ‘Sálvame’ que Paula y Miguel vivieron un romance mientras la asturiana todavía estaba casada con David Bustamante, algo que ella también ha querido abordar: «Los rumores que han surgido son ridículos y a destiempo. Van tarde ya si tenéis que comentar algo que hubiera sido en su momento. Me molestan, claro. Me molesta la mentira aunque sea la cosa más tonta».