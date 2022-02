Ana Obregón se ha enfrentado a su entrevista más difícil, la primera en la televisión tras la muerte de su hijo, Álex Lequio. La actriz ha elegido el espacio de entrevistas de Bertín Osborne en Telecinco, ‘Mi casa es la tuya’, que ha estrenado nueva temporada con una de las entrevistas más esperadas de los últimos años. Han elegido una lujosa casa en Marbella, donde ambos amigos se han sentado y se han derrumbado al recordar al joven, que falleció en mayo del 2020 tras una lucha contra el cáncer que no pudo superar. Desde ese día, la vida de Ana Obregón «se fue» con la de su hijo, algo que ella ha confesado en más de una ocasión. Esta noche, que ha sido un homenaje también al joven empresario, Ana ha revelado las duras palabras de su hijo a ella y a su padre, Alessandro Lequio.

Ana Obregón ha querido hablar de la fortaleza de su hijo hasta el final

El joven estuvo dos años luchando contra un cáncer muy agresivo. Recibió tratamiento en Nueva York, ciudad a la que se trasladaron Alessandro Lequio, Ana Obregón y el joven. Al terminar este, el tumor se había reducido en un 90 %. Regresaron a España y tras varias sesiones de quimio, la familia recibió la mejor de las noticias: Aless (así le llamaba sus amigos y entorno más cercano) se había curado. Pero a los siete meses, recayó en esta enfermedad en la que estuvo luchando más de dos años y a la que finalmente no pudo ganar. «Ahí fue cuando él un día me dice ‘mamá, tengo un 20% de posibilidades de vivir’. Fue la única vez que le vi que se vino un poco abajo”, recuerda completamente devastada.

Tras esto, regresaron las sesiones de quimioterapia. De hecho, Ana Obregón reveló que se tuvo que enfrentar más de cien sesiones de quimio. El cáncer no remitió y los médicos le dieron la peor de las noticias: ya no podían hacer mucho más por salvar la vida del joven empresario. La popular actriz quiso destacar la fortaleza y el optimismo de su hijo a lo largo de su lucha contra la enfermedad. Y es que Ana Obregón quiso destacar que, a pesar de todo, su hijo Aless sonrió hasta el final.

Ha recordado un día en el que estaban ella y su padre, Alessandro Lequio, con él en el hospital y les dijo: “Merece la pena estar así solo por veros a los dos juntos”. “Quiero que la gente sepa lo fuerte y lo valiente que fue hasta el final”, ha afirmado la actriz, que en todo momento ha querido hablar de la fortaleza de su hijo, incluso en los días más duros de su vida.

El desgarrador testimonio de la presentadora que ha roto al mismísimo Bertín Osborne

Han sido momentos muy duros en los que una madre que ha perdido a su único hijo ha relatado el infierno que ha vivido desde entonces. Ha confesado que su vida se fue el día que se marchó su hijo y que se perdona su vida todos los días. Unas duras palabras que han emocionado hasta al mismísimo presentador, que se ha roto en diferentes ocasiones a lo largo de la entrevista. Bertín ha intentado ser un apoyo para Ana Obregón pero en algún que otro momento se ha derrumbado al escuchar a su amiga romperse al hablar de su hijo.

Tras la muerte de Aless, Ana ha contado que pasó seis meses encerrada en su habitación. Llegó incluso a perder el habla porque «el mundo se paró». «Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Ya está», declaraba. Estas declaraciones han supuesto un fuerte dolor para el presentador, que en todo momento ha estado muy pendiente a lo que su amiga le contaba y al proceso de lucha del joven empresario. «Bertín, yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos…», le decía Ana.

Las duras declaraciones de una madre completamente rota

«La cantidad de veces que he sido feliz y no lo sabía. La cantidad de veces que me he quejado de idioteces, de quejica, cuando lo único importante que hay como decía mi hijo, en un post que no terminó de escribir, es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no cosas. Colecciona momentos porque eso es lo que te llevas», ha reflexionado con Bertín.