Los padres de Rafael Amargo han tenido un nuevo encontronazo con la prensa a las puertas del teatro donde su hijo iba a ofrecer su última obra tras la cancelación de ‘Yerma’. La tensión vuelve a mascarse en el ambiente

Los padres de Rafael Amargo han sufrido mucho en los últimos meses y es que su único objetivo es que su hijo sea feliz y logre superar todos sus problemas, que no son pocos. En un breve periodo de tiempo se han percatado de la verdadera dimensión de las adicciones de su hijo, el cual no ha dudado en hablar de las fiestas y la “alegría” que entra y sale de su casa. Esto parece relacionarse directamente con su otro gran problema, el judicial, después de que fuese detenido en medio de una investigación policial en la que se apuntó al bailaor como posible miembro de una organización de tráfico de drogas que opera en Madrid.

Vídeo: Europa Press

Una afirmación tajante de la policía de la que aún deberá rendir cuentas ante la justicia, que aún sigue recopilando información. A esto se le une el fin de la tabla de salvación emocional de su hijo, ‘Yerma’, su obra de teatro en La Latina, que este domingo echaba el cierre tras adelantar el final de su espectáculo. Y a parte queda la presión mediática que Rafael Amargo ha vivido -y también disfrutado como promoción gratuita a su obra teatral-, que también ha afectado directamente a sus padres, víctimas colaterales de esta atención mediática. Una expectación aumentada después de las duras palabras del bailaor contra María Patiño realizadas en exclusiva para SEMANA.

En medio de esta caótica situación y al entender el dolor de unos padres que tan solo quieren que su hijo salga airoso de tan delicada escena personal, llegan estas imágenes. Un vídeo en el que los reporteros de ‘Europa Press’ se encuentran con los padres del bailaor haciendo cola a las puertas del Teatro de La Latina para disfrutar del último pase de su obra. No estaban de humor y la forma en la que reciben y echan a los periodistas de las inmediaciones del teatro han dejado mucho que desear, pero puede ser comprensible dada su experiencia anterior con algunos reporteros. No están familiarizados con el medio, no quieren decir algo que pueda avivar una polémica que parece que se relaja o que pueda encender la chispa que ya les distanció de su hijo, Rafael Amargo. Para evitar caer en viejos errores, los padres del artista han optado por la mejor opción, aunque quizá las formas no sean las más adecuadas. Vea el vídeo.

Vídeo: Gtres