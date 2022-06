Aunque las hermanas Campos enterraron el hacha de guerra a principios de este año, parece que vuelven a aflorar ciertas tiranteces en el seno del clan. Terelu Campos ha revelado que ha mantenido una conversación reciente con su hermana, Carmen Borrego, y que han llegado a un acuerdo pensando en lo mejor para María Teresa Campos. «Debemos hacer esto para que mamá esté más contenta y más feliz», ha revelado.

El encuentro entre hermanas se produjo el pasado miércoles durante una cena a la que tan solo acudieron ambas. Por supuesto, han hablado de las nuevas polémicas surgidas tras la boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera. Pero también han tratado en profundidad un asunto en el que están muy implicadas. «Hemos hablado del cuidado de mi madre». Han establecido ciertas normas que tienen que cumplir a partir de ahora como alejarse de los conflictos en los platós para mantener más feliz y tranquila a la veterana comunicadora. «Me da miedo porque igual está viendo la tele», afirmaba con cierta inquietud durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’.

La conversación entre Terelu y Carmen Borrego

Además de llegar a este acuerdo sobre temas de importancia familiar, en la conversación también aprovecharon para resolver los últimos rifirrafes. «Nos dijimos: ‘Si yo he hecho esto, te pido disculpas. No tenía esta intención. No te preocupes’. Ese tipo de cosas entre hermanos». También establecieron que sus hijos debían implicarse más. «Ya tienen edad todos para hacerlo». Una vez arreglados ciertos asuntos, Terelu ha confirmado estar «cero preocupada» por estos problemas.

GtresRespecto a las próximas entrevistas que pueda realizar María Teresa Campos ha explicado que siempre intentará protegerla al máximo. «Ya me conocéis. Yo tengo una manera de ser que no puedo evitarlo. Instintivamente, soy muy protectora. Me nace y me sale así. No solo con mi familia, con mis amigos me pasa igual. Acción y reacción inmediata. Yo creo que a María Teresa hay que dejarla ya». Y recordaba lo siguiente: «Si hablamos con propiedad, no siempre se ha respetado a María Teresa Campos».

Actualmente, confía en su hermana para gestionar próximos proyectos. «Carmen tiene un conocimiento en temas de producción. A mí siempre que me llega algo le digo a ella que llame y se entere. Eso no deja de ser un curro del que no recibe ni un euro». José Antonio Avilés ha aprovechado la oportunidad para decirle a Terelu que estaba interesado en entrevistar a la matriarca del clan para su nueva sección en el programa que conduce Emma Garcia. La respuesta de su compañera ha sido tajante: «De momento no. Y en el caso que algún día ella quisiera, primero estaría yo delante, porque de ti no me fío ni un pelo».