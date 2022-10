En muchas ocasiones, Pablo Motos se convierte en el protagonista de su programa. Este martes 11 de octubre, el presentador recibía a las actrices Carmen Machi y Laura Galán, quienes presentaron el largometraje ‘Cerdita‘, que se estrena en cines el próximo 14 de octubre. Sin embargo, él se ha convertido en el centro de la noticia al revelar uno de los episodios más íntimos y complicados que ha vivido a lo largo de su vida. El conductor del programa más visto de Antena 3 ha confesado que, cuando era un niño, sufrió bullying. A pesar de no ser muy dado a hablar de su vida más personal, ha querido dar visibilidad a este tipo de problemas que sigue presente en la actualidad.

Durante su charla con las protagonistas, Pablo Motos ha preguntado a las dos actrices si alguna de ellas ha sufrido bullying, ya que la película trata sobre este tema. Laura Galán no ha dudado en su respuesta: «Yo no, y me gusta mucho decirlo porque yo he sido gorda siempre y he tenido una infancia y una adolescencia estupenda«, revelaba. «No podemos dar por hecho que por tener este cuerpo, al que estoy muy agradecida, el bullying sea la norma, no lo he sufrido porque no es la norma y no se puede consentir«, sentenciaba la actriz que ha recibido la ovación y el aplauso del público.

Pablo Motos confiesa que sufrió bullying por las pecas de su rostro

Sin embargo, Pablo ha hecho su confesión más sincera: «Yo sí que he sufrido bullying de pequeño. Por ser pecoso. Era un niño con pecas, tenía muchas pecas y me acosaban cada recreo. Lo pasé muy mal. Recuerdo que decían que si te ponías Coca Cola se te quitaban las pecas y yo lo hacía«, ha confesado el conocido presentador. Sin querer entrar en más detalles, el madrileño ha hecho una de sus revelaciones más sinceras hasta el momento ante millones de espectadores.

No es la primera vez que Pablo Motos habla de sus pecas. Ya en el año 2019, también en su programa, habló del complejo que sufría por estas marquitas en la piel. Lo hizo durante la entrevista a a Macarena García y Blanca Suárez, que acudieron al programa motivo del estreno de la película de Netflix ‘A pesar de todo’. Durante la charla hablaron de los complejos que cada uno tenía y Motos ya confesó este problema: «Tenía muchas más pecas cuando era pequeño». Era tal la obsesión de él que incluso llegó a desear que inventaran algo para quitárselas. Pero la cosa no quedó ahí. Pablo Motos tomó una drástica decisión cuando era joven e hizo una locura: «Llegué a rascarme con lija la cara», admitió el valenciano por aquel entonces, ante la perplejidad de sus invitadas y del público. «No quedó bien la cosa», confesaba.