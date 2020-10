Pablo Motos ha confesado en ‘El Hormiguero’ qué es lo que más le enfada de su pareja, Laura Llopis, sin imaginar la repercusión que eso tendría.

Dice un estudio que cuando te vas a dormir tras un enfado el sueño no terminará de ser placentero. Los pensamientos negativos tienen consecuencias en la relajación y así se ha demostrado, según los expertos. Una afirmación que hizo que Pablo Motos se confesara en ‘El Hormiguero‘, desvelando incluso algo muy íntimo como es lo que más le enfada de su pareja, Laura Llopis. Después de que el colaborador, el humorista Luis Priedahita, le preguntara ante los espectadores «¿Tu mujer no te cabrea?, el presentador reveló qué actitud de su mujer no terminaba de convencerle. «No, pero a veces habla conmigo, aunque yo no esté delante», comenzó diciendo.

Pablo Motos quiso quitarle importancia y, aunque en un principio aseguró que su esposa no le cabreaba, finalmente reconoció la verdadera y sincera respuesta ante millones de espectadores. «Déjame que cuente una cosa porque mi mujer me cabrea mucho. Ya verás esta noche…», continuó. Consciente de que sus palabras iban a dar mucho que hablar, el conductor del programa de Antena 3 comentó que hay una situación que se le hace muy incómoda, pues se repite continuamente en su día a día. «Hay veces que creo que está haciéndome una cámara oculta porque no puede ser. Mi mujer habla en voz alta, pero nunca sabes si es a ti o está hablando con ella misma, cosa que hace muy a menudo», explicó Motos.

La reacción de Laura Llopis, según él, le hace estar perdido y hasta desorientado, ya que nunca sabe a qué persona o cosa está hablando su mujer. «No sabes si está hablando por teléfono o le está contestando a la tele, porque le habla a la tele, le habla a la radio, ¡le habla a todo! Yo siempre soy el idiota que hace que la conversación no fluya», añadió. Ante la atenta mirada de sus compañeros en plató, Pablo Motos dijo en directo que este actitud no era la única que le hacía desesperarse. «Aquí es donde viene el cabreo (…) Cuando tú te vas de una habitación, te mete una pregunta en la misma puerta y la contestas. Pero sigues caminando y cuando ya estás por el pasillo, y ella en la habitación, te hace otra pregunta», espetó.

Sus palabras han tenido gran repercusión en redes sociales, siendo muchos los usuarios que han bromeado acerca de si Pablo Motos dormiría esa noche o no el sofá. Aunque esta revelación haya llamado la atención de algunos espectadores, lo cierto es que Pablo Motos siempre ha demostrado no callarse y confesarse sobre su vida más personal sin titubeos.

No ha sido el único asunto que esta semana le ha hecho copar titulares. Este miércoles le lanzó un zasca a Pilar Rubio y la dejó casi sin palabras, aunque ambos se lo tomaron con mucho humor. Después de que la esposa de Sergio Ramos acudiera con un vestido muy llamativo para su sección, Pablo Motos le dijo: «Qué discretita vienes siempre… Te pones lo primero que coges, pero estás guapa con todo». Declaraciones que ella respondió con un «silencio, mi glamour no cabe en este plató».