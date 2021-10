Ortega Cano apoya la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco: “Es lo lógico

Hace unos días que saltó la noticia de que Gloria Camila Ortega había interpuesto una demanda contra su hermana, Rocío Carrasco, con el único fin de que los diarios de su madre no vieran la luz. No tiene ninguna intención de que estos documentos privados sean públicos en una docuserie, más aún si se tiene en cuenta que la propia artista lo llegó a repetir en varias entrevistas. «Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí», dijo ‘La más grande’.

Una noticia que ha acarado decenas de titulares y cientos de minutos en televisión y de la que se ha hablado también de puertas para adentro en la familia Mohedano. Si bien hace unos días era Rosa Benito quien mostraba su apoyo a la joven, ahora es su padre, José Ortega Cano, quien entiende la postura de su hija.

José Ortega Cano asegura que confía en la justicia en la demanda contra su hermana, Rocío Carrasco

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, el torero ha hablado con los medios de comunicación y se ha pronunciado sobre la demanda que su hija ha interpuesto contra su hermana. El diestro asegura que confía en la justicia y aunque no puede decir «nada» debido a que la causa está activa y no se puede hacer pública ninguna información relacionada, apoya a Gloria Camila Ortega. No ha dudado ni un momento en confesar que él es un gran apoyo para su hija y que tome la decisión que tome, él siempre va a estar junto a ella: «Claro, cómo es lógico».

José Ortega Cano siempre ha demostrado estar en desacuerdo con la docu-serie de Rocío Carrasco, aún más si cabe cuando se dio a conocer que en la segunda parte iba a hablar sobre los conflictos familiares del clan Mohedano. Lo cierto es que de momento ‘En el nombre de Rocío’ (nombre que tendrá la segunda parte de la docu-serie) está paralizada y no se conoce todavía cuándo será la fecha de emisión. Lo que sí sabemos es que Rociíto está muy tranquila.

Rocío Carrasco muestra su lado más divertido en mitad de la tormenta

La hija de Rocío Jurado no está preocupada. Ni por la segunda parte de su documental ni por las demandas judiciales a las que se enfrenta. Tanto por parte su hermana como de su hijo, David Flores, o su ex, Antonio David Flores. Y es que este jueves en la tarde se convirtió en la invitada de excepción del desfile de Palomo Spain que tuvo lugar en el Paseo del Padro de Madrid por la tarde. Ahí vimos a una Rociíto muy distendida, tranquila y rodeada de amigos pasándoselo en grande. Sin lugar a dudas, no muestra estar nada preocupada por todo lo que se está hablando de ella.