Hace tres años que José Ortega Cano y Ana María Aldón celebraron su boda en una finca gaditana. Ahora lo celebran con un sorprendente plan

Este 30 de septiembre se cumplen tres años de la boda entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Aunque realmente contrajeron matrimonio por lo civil el 25 de septiembre, no fue hasta el día 30 cuando lo celebraron a lo grande en una finca gaditana. Tres años después de ese día tan especial, la pareja está disfrutando de un atípico plan que nos ha sorprendido a todos. La diseñadora y el diestro están viviendo una segunda juventud durante estos años. A pesar de los diferentes baches de salud que ha atravesado Ortega Cano, ahora se encuentra mucho mejor y por ello quiere aprovechar todo el tiempo que tiene libre junto a su mujer. Por este motivo ha decidido sorprenderla con un atípico plan. Te lo descubrimos.

Ana María y Ortega Cano acuden a una clínica de preparto y postparto

Ana María se ha quedado igual de sorprendida que nosotros al ver el planazo que le había preparado Ortega Cano. «Algo se deben de traer entre manos porque no paran de meterme prisa. Debo de salir de casa ya. Me dicen «venga, arréglate que nos vamos». ¿Queréis que os cuente algo más? Aunque no sé si puedo contar lo que me va a ocurrir. No lo sé», con estas palabras anunciaba muy nerviosa la colaboradora de televisión que le estaban preparando una sorpresa. Sin imaginarse cuál sería. «Lo mismo mi vida corre peligro», dice entre bromas.

Una vez que José Ortega Cano y ella han llegado a su destino, Ana María no daba crédito a donde le había llevado su marido. ¿El lugar? Un centro de preparto & postparto en Sevilla. Se trata de una clínica especializada en el cuidado integral de la mujer y el bebé. Pero tranquilos, que no están embarazos (que sepamos). Sino que ambos han aprovechado para ponerse en manos de las fisioterapeutas de la clínica para realizarse un masaje en pareja. Sin lugar a dudas un romántico plan que no ha sorprendido y mucho a la colaboradora de televisión.

La diseñadora se pone romántica el día de su aniversario

Poco tiempo después de disfrutar de este plan junto al torero, Ana María Aldón ha querido mostrar su agradecimiento y, de paso, gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está: «𝑳𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒔: 𝑨𝑴𝑶𝑹 𝒏𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒂 ♥️♥️♥️ FELIZ ANIVERSARIO CARIÑO #anamariaaldon #ortegacano #amor #aniversariodebodas«, ha escrito en su perfil de Instagram junto a una fotografía con el torero emulando un beso y otra de ella en solitario presumiendo de un cuerpo de infarto.