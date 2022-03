Ortega Cano ha fichado como vocal en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Consciente de las críticas que ha suscitado su nuevo puesto de trabajo, el diestro ha revelado cuáles son sus condiciones económicas y cómo ha recibido él esta oferta laboral. «Me ha hecho mucha ilusión, es darme un poco de movimiento y de vida», ha dicho el torero, pues tras varios años alejado de los ruedos, es una manera de seguir vinculado a ellos. Su nombramiento ha sido muy polémico y es que muchos dan por hecho que el viudo de Rocío Jurado gana una suculenta cantidad de dinero por asesorar a la presidenta.

Ortega Cano ha desmentido los rumores de los últimos días y ha contado que su sueldo por este trabajo es nulo. No hay remuneración, pero él está feliz aún así, tanto que no lo dudó cuando llamaron a su puerta. «Estamos en unos tiempos complicados, parece ser que todo tiene que ser a base de estar en contra de todo… Llevo 40 años como torero, conozco mi profesión al dedillo, en todo lo que se refiere a intentar reducir los gastos. He sido empresario taurino en varias ocasiones y soy un trabajador como otro cualquiera. Soy torero por la gracia de Dios y con mucho orgullo», ha dicho Ortega Cano en ‘Ya es mediodía’.

El empresario también está volcado en enseñar y ayudar a jóvenes que quieren ser toreros. “Tengo también a chicos que ayudo y enseño. A aquello que quieren ser toreros les ayudo y no les cobró nada… Es mi mundo y quiero estar hasta el final de mis días aportando lo que pueda a los chavales», ha asegurado el maestro. A pesar de que podría convertirse en el profesor de jóvenes que sueñan con ser toreros, él prefiere no percibir un euro, pero sentirse realizado junto a ellos.

Ortega Cano no estará solo en su cargo. A su lado tendrá a otra persona que el Ejecutivo autonómico, en concreto, a Raquel Sanz Lobo, la viuda del torero Víctor Barrio. Pero, ¿qué función tendrá Ortega Cano en su nuevo empleo? Tal y como se ha revelado, su principal función será gestionar la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas con la coordinación, vigilancia y explotación de los eventos o actos que se realicen en ella. Con sus conocimientos dará un nuevo giro a su carrera, aportando sus conocimientos a la política y mejorando la gestión de la Escuela de la Tauromaquia. Así podrá alejarse de todos los conflictos familiares y centrarse en un trabajo que a él le hará muy feliz.

Las redes sociales se convertían en un hervidero de mensajes de usuarios que estaban en contra de su fichaje. «Díaz Ayuso cierra las aulas de 0 a 6 años en la escuela pública y ficha a Ortega Cano para el Centro de Asuntos Taurinos», «Díaz Ayuso cierra las aulas de 0 a 6 años en la escuela pública y ficha a Ortega Cano para el Centro de Asuntos Taurinos» o «Ortega Cano… Toni Cantó…sólo falta que Isabel Díaz Ayuso nombre a Froilán Director General de Caza» escriben algunos tuiteros.