Guti ha sido preguntado acerca de qué opina sobre la relación que ha comenzado su hija Zayra con un joven que no gustaría a parte de su círculo.

Zayra Gutiérrez desde hace unos meses ha copado titulares que no la dejaban en buen lugar. Primero por su actitud frente a la pandemia, acudiendo a fiestas ilegales y no portando mascarilla y después por su relación con un joven que, según su círculo, era una amistad peligrosa para ella. A pesar de que Zayra afirma encontrarse feliz, ha sido inevitable saber qué opinan sus padres del momento que su hija vive. Aunque ella ha insistido en que vive una de las mejores etapas de su vida, puede que Guti o Arantza de Benito no opinen lo mismo. O quizá sí. Así lo demuestran las últimas palabras de Guti, quien en un acto al que ha acudido se ha pronunciado sobre este polémico asunto. “Si ella es feliz yo soy feliz”, ha dicho tras comentar que sí conoce al novio de su hija.

“Ahora está de vacaciones y veremos lo que decide, pero todo lo que sea bueno para ella, nosotros encantados”, ha comentado el futbolista. Fue hace algunas semanas cuando amigas de Zayra se mostraron preocupadas por la presunta actitud positiva de Miki, como así se llama el novio de ella. No obstante, la joven sigue a su lado y, de hecho, se encuentran ahora en Tarifa. «Y apareciste tú en mi vida… tantos momentos a tu lado, tantas risas, tantas locuras, nuestras noches haciendo el tonto, nuestras mañanas llamándonos zayrichina y miguelinchi, y lo mejor de todo es que nos queda un viaje que no me puede hacer mas ilusión, más momentos y más vivencias a tu lado, por una vida a tu lado miguelinchi, te amo», escribió hace solo unos días. Aunque este post no es aislado, tanto es así que Zayra cada poco tiempo le dedica tiernos mensajes a su pareja. Desde Marbella, Londres o Madrid, da igual el punto del mapa donde se encuentren, pero Zayra siempre que puede le recuerda lo enamorada que está de él.

Guti, por su parte, ha pasado algunos días en Ibiza junto a su familia, la que ha logrado formar junto a Romina Belluscio y no quiere entrar en polémicas. Con sus hijos no siempre ha pasado por buenas etapas y ahora queda claro que no está dispuesto a avivar ninguna guerra con ellos. Guti prefiere mantenerse al margen y tan solo preocuparse de que sus dos hijos estén bien, Arantxa de Benito por su parte hace algunos días posteó una imagen junto a Zayra. En ella las dos aparecen las dos muy cómplices en una playa de Marbella, donde madre e hija han disfrutado de unos días de asueto. No estuvieron solos, compartieron un día con otros amigos y también con Miki, la pareja de Zayra. «Familia +amigos = bonito verano», escribió Arantxa junto a un álbum de varias fotos.