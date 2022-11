La agenda de trabajo de Anabel Pantoja sigue siendo imparable. este miércoles, la sevillana se ha dejado ver en la presentación del nuevo documental de su amiga Dulceida. Allí ha hablado de otra de las invitadas a la cita, Laura Escanes. La influencer, pillada besándose con el cantante Álvaro de Luna, ha explicado que no quiere «confirmar ni desmentir» su relación con el músico, pero no oculta que está bien: «Sé lo que he vivido y sé lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco». La sevillana, por su parte, se muestra bastante menos discreta sobre este idilio y cuenta sin ningún tapujo lo que piensa del intérprete de singles como ‘Juramento eterno de sal’ o ‘Levantaremos al sol’. ¡No se pierda el vídeo para ver su reacción!

Vídeo: SEMANA