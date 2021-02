La colaboradora de televisión tiene que ausentarse unos días del plató de ‘Sálvame’ para someterse a una operación de urgencia por un problema en la espalda.

Pocas veces se ha ausentado Lydia Lozano de su puesto de trabajo. La colaboradora de ‘Sálvame’ únicamente falta los días que considera que se merece un descanso o cuando se ha visto envuelta en alguna polémica, momento en el que ha entrado en directo desde la casa que comparte con su marido, Charly.

Ninguno de estos dos motivos son los que le llevan ahora a Lydia Lozano a tener que faltar unos días al plató de su programa. Y es que a la colaboradora de ‘Sálvame’ la tienen que operar la próxima semana de la espalda por un aplastamiento de médula en un hospital de Madrid.

«Me da mucho miedo, tengo que estar dos días de momento en el hospital. Le dije al médico que no me explicara nada sobre la operación. Desde hace un mes tengo hormigueo en las manos, pensé que era por dormir mal. Al ponerme a leer no sentía el libro y me fui de urgencias. Me tendría que haber operado la semana que viene, pero con el covid se ha retrasado. Me da miedo por eso, porque es de la médula», ha desvelado ella misma en el plató de ‘Sálvame’.

Da la casualidad que esta operación coincide con el lanzamiento del nuevo proyecto de Lydia Lozano de la mano de SEMANA. Y es que acaba de publicar su primer libro de recetas, que se pondrá a la venta el próximo 23 de febrero en todos los quioscos. Una oportunidad que la colaboradora no ha podido rechazar. Una publicación en la que puedes encontrar recetas caseras, guisos, pescados, carnes, postres, cócteles y sus trucos de cocina.

Esta operación de urgencia a la que se tiene que someter Lydia Lozano llega después de haber disfrutado de un plan de lo más romántico junto a su pareja por el Día de San Valentín. Muy ilusionada, Lydia desvelaba algunas pinceladas de su 14 de febrero, instante en el que ha demostrado todo lo enamorada que está de su marido, que precisamente está pasando estos días complicados junto a ella. Ella y Charly llevan toda la vida juntos y son el apoyo más férreo del otro, hecho que se han demostrado en infinidad de ocasiones.

Tan amable como siempre con los medios de comunicación, Lydia Lozano comentó que su día fue toda una sorpresa, lo cual deja entrever el lado romántico de su esposo. Aunque Charly no es dado a dar conocer ciertos aspectos de su relación sentimental con la tertuliana, parece que ambos tratan de mimar y cuidar su matrimonio pasen los años que pasen. Tanto para Lydia como para Charly su pareja es una pieza fundamental en su vida y esto hace que se esfuercen al máximo para que todo esté en orden en su día a día.