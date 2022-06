Buenas noticias para Ona Carbonell y su pareja, Pablo Ibáñez, que acaban de convertirse en padres por segunda vez. Al igual que hiciera la capitana del equipo nacional de natación sincronizada con el nacimiento de su primer hijo, ha sido ella misma quien ha anunciado la feliz noticia de la llegada de su segundo bebé: «¡Bienvenido al mundo Teo!❤️ Es un niño sano, precioso y se porta muy bien», comenzaba diciendo. Tanto ella como el ex gimnasta están muy felices con la llegada del pequeño. Así mismo lo cuenta Carbonell: «Los papis estamos muy felices y muy muy emocionados», dice.

Ona Carbonell y Pablo Ibáñez ya son padres de otro niño, Kai, que nació en agosto de 2020 y cuyo alumbramiento hizo realidad su sueño de convertirse en madre y es que siempre había expresado su deseo de formar una familia. La nadadora ha desvelado cómo se ha tomado la llegada de su bebé su hermanito: «Kai está muy sorprendido y contento de conocer a su hermanito pequeño.💕», dice. Carbonell se ha mostrado muy agradecida a los médicos que han llevado a cabo su parto: «Mil gracias al gran trabajo y trato del hospital Can Ruti de Badalona y la clínica Riera Bartra, mi ginecólogo de toda la vida y su equipo por su gran profesionalidad y cariño», cuenta.

Ona Carbonell está viviendo una de las etapas más felices de su vida

Ante la feliz noticia, muchos de sus amigos y seguidores reaccionaban con comentarios de felicitación para ella y su pareja. No cabe duda de que atraviesa uno de los momentos más dulces su vida. Está entregada a su faceta como mamá, sin olvidar su carrera deportiva. Fue en febrero de este año cuando ella misma anunció que esperaba su segundo hijo: «La familia aumenta, súper felices», escribió en sus redes sociales junto a una imagen de su hijo acariciando su incipiente barriguita.

Foto: GTRESPoco antes de convertirse en madre, Ona Carbonell decía en su perfil oficial: “Este verano va a ser especial, ilusionante con el esperado aumento de la familia. Muchas gracias a toda mi familia y amigos por estar siempre a mi lado y darme tanto cariño. Esta vez soplo las velas por dos, con la ilusión de que la familia sigue creciendo y el cariño multiplicándose”. Ona Carbonell ha formado una bonita familia con Pablo Ibáñez, ex gimnasta de la Selección Española Pablo Ibáñez. Se conocieron en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. «Él era deportista, entrenaba en la selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos pero teníamos amistades en común. Cuando puede me acompaña a los viajes, y aunque me acompaña, no nos vemos mucho. Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email», ha dicho recientemente. Ahora, la pareja quiere marcharse a casa para disfrutar de la compañía de sus dos hijos.