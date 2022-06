La vida de Omar Sánchez ha dado un giro de 180 grados desde que Anabel Pantoja pusiera rumbo a ‘Supervivientes‘. Si antes de su marcha pasaron varios días juntos y quedaron que una vez que regresara tenían una conversación pendiente para ver qué rumbo tomaba su relación, ahora ya tiene un destino. Anabel Pantoja y Yulen Pereira han oficializado su noviazgo después de la polémica visita de Arelys, la madre del esgrimista, este domingo. Un hecho que no le hizo ni pizca de gracia a Mercedes Bernal, la madre de ella, que estalló a través de sus redes. Ahora, es Omar Sánchez quien reaparece tras la confirmación de su romance y revela cómo se encuentra. Además, el canario se muestra muy agradecido por el cariño que ha recibido durante estos días.

Precisamente mientras se está emitiendo una nueva gala de ‘Supervivientes’, Omar Sánchez ha roto su silencio. «Gracias Canarias. Gracias España. Por todo el apoyo que recibo cada día en las redes y en persona. Es una pasada el cariño que estoy recibiendo a diario y palabras bonitas que me dicen. Agradecido, feliz y orgulloso de la persona que soy hoy en día«, decía el surfero. Omar Sánchez no estaría pasando por su mejor momento. Sin embargo, poco a poco se va recomponiendo y cuenta con el apoyo de los suyos, que están siendo un pilar fundamental en esta nueva etapa de su vida.

Alexia Rivas se ha convertido en el mejor apoyo de Omar Sánchez

Una de las personas que está siendo un gran apoyo para él es Alexia Rivas. Precisamente este mismo martes también se pronunciaba sobre el estado de ánimo de su amigo. Aseguraba que Omar se encuentra «bien», que quiere «estar solo», «salir y disfrutar» y ya no quiere saber «nada de Anabel». «Es normal que Omar vea el concurso de otra manera, ahora no quiere saber nada de Anabel y está haciendo su vida», explicaba. La colaboradora de televisión se ha convertido en la mejor portavoz del canario.

Este domingo, Anabel Pantoja vivía su primer encuentro con Arelys, la madre de Yulen, en ‘Supervivientes’. Ambas se fundieron en un cálido abrazo, se dedicaron unas sentidas palabras, mientras que en el plató del programa se ha vivido de una forma diferente. Y es que la madre del esgrimista ha sido muy crítica con la colaboradora de televisión y en varias ocasiones ha asegurado que no le gustaba para su hijo. Además, desvelaba que ella se acercaba al deportista de élite por interés propio. La joven dio saltos de alegría al verla y le dedicó unas sentidas palabras. «Tienes un hijo que vale millones. Tenga algo o no lo tenga, lo quiero en mi vida siempre«, le decía tras su emotivo encuentro. Falta esperar que Anabel salga y vea todo lo que su suegra ha dicho de ella y las palabras de su ex, Omar Sánchez.